“Los gases entran por ventanas, hay encapuchados por todo lado”: en Buga hablan de “zona de guerra”

Jimena Franco, habitante del barrio Los Ángeles de Buga, relató en BLU Radio la difícil situación que viven los habitantes de esa zona residencial por cuenta de los enfrentamientos entre el Esmad y los manifestantes desde hace varios días.

“El miedo y el pánico es terrible. Tenemos que estar encerrados porque estamos viviendo una guerra. Los gases lacrimógenos entran por las ventanas de las casas, están afectando a toda la población”, relató.

Franco expresó que no entiende cómo la ciudad pasó de ser una ciudad turística a convertirse en un punto estratégico para los manifestantes.

“Es algo que están buscando hacer. Están cerrando todas las vías de acceso a Buga, todo lo que nos conecta con Cali, con los alrededores. No está llevando comida, los supermercados están desabastecidos, no hay gasolina”, manifestó.

Añadió que hay pánico porque, entre otras cosas, muchos de los manifestantes están encapuchados, no muestran el rostro y no se pueden identificar.

“Están totalmente encapuchados. No sabes quiénes son. Tienen el rostro tapado, corren de un lado a otro, se empujan. No se sabe quiénes están ahí. No sabemos si es gente de afuera. Si uno está peleando para ti, para tu vida, pues no debe taparse el rostro”, expresó.

Este jueves, numerosos manifestantes se enfrentaron al Esmad, que adelantaba el desbloqueo de la doble calzada que comunica a Buga con Tuluá y Cali. El hecho dejó seis detenidos.

