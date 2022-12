Maurice Armitage dice que no quiere ser alcalde de Cali por dos años más

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, se pronunció sobre la posibilidad de que se extienda el periodo de mandato de alcaldes y gobernadores por dos años más, a raíz del proyecto de reforma constitucional que cursa en el Congreso.

Sobre la polémica propuesta, Armitage aseguró que: “no es que quiera mucho" seguir como mandatario por otros dos años.

Publicidad

Lea también: Alcaldía descartó definitivamente pico y placa para motos en Cali

“Mi familia no quiere que yo siga. Yo tengo 74 años, estoy trabajando duro hasta diciembre del año entrante, no sé si me toque quedarme dos años más”, aseguró Armitage.

El mandatario local dijo además que: “Yo, personalmente, desde el punto de vista humano, quisiera irme. Si me toca, me toca, a Cali le cumpliré siempre, pero yo quisiera irme”.

Maurice Armitage se posesionó como alcalde de Cali el 1 de enero del 2016. Antes de llegar al primer cargo de la ciudad, su trabajo se enfocó en el sector empresarial.

Publicidad