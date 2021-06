Me agota el lugar que ocupo: renuncia Jesús González a la secretaría de Bienestar social de Cali

Por medio de una sentida carta, Jesús González, quien se desempeñaba como secretario de Bienestar Social de Cali, presentó su renuncia irrevocable al alcalde Jorge Iván Ospina,

En el documento, expresa gratitud por la oportunidad de haber sido el titular de la dependencia y trabajar en pro de la sociedad. Sin embargo, ha manifestado que está agotado por el arduo trabajo con pocos logros desde el inicio del paro nacional.

González, hizo parte de las conversaciones con los manifestantes, en las que se ha buscado llegar a acuerdos para lograr el desbloqueo de las vías.

Con esta carta, en la que expresa su descontento por los asesinatos registrados en el marco de las manifestaciones y el agotamiento generado por los pocos logros en medio de las concertaciones, Jesús Darío González, renunció a su cargo como secretario de Bienestar social de Cali. pic.twitter.com/8JHUizyNQO — BLU Pacífico (@BLUPacifico) June 7, 2021

"La fecha los logros son pocos y el entorno abrumado por el tiempo lineal de la gran prensa y de la racionalidad burocrática nos atrapa. A la luz de esa lógica no hay resultados y hace días se acabó el tiempo. Me he preguntado ¿Por qué esa percepción tan angustiante? Y me respondo que quizás el intento de diálogo está atrapado entre un paradigma neoconservador que solo ve reglas y normas institucionales gobernadas por egos grandotes pero vacíos, y un comunitarismo cerrado de sesgos autoritarios y auto referenciados; ambas formas en la práctica no admiten la posibilidad del pluralismo y la convivencia", expresa en el documento.

En la carta, expone el nombre de todas las personas que han sido asesinadas en Cali, en el marco del Paro Nacional y asegura que estas muertes le pesan.

"Tengo la necesidad urgente de priorizar mi lugar de ciudadano para poder llamar las cosas por su nombre sin afectar las formas institucionales, para señalar y afrontar los obstáculos políticos que se presentan y asumir las acciones éticas que se necesitan en conciencia contra la lógica autoritaria y excluyente que causa esas muertes, para poder abrazar a cualquier joven manifestante mirándole a los ojos, por escudado, acorazado o equivocado que esté, como si fuera uno de mis hijos o un miembro cualquiera de mi entrañable familia o nuestro vecindario extenso que es toda Cali", dice González.

En las próximas horas, se determinaría por parte del alcalde Jorge Iván Ospina , quién ocupará su lugar.