"Me dijo negro, pobre y asalariado": agente de tránsito en Cali se defiende tras escándalo

Óscar Díaz, el agente de tránsito 501, quien se vio involucrado durante esta semana en un bochornoso escándalo por presuntamente haber amenazado a una ciudadana, además de negarse a usar tapabocas durante el procedimiento, salió a defenderse y explicar su versión de los hechos.

Una mujer denunció las presuntas amenazas de las que había sido víctima por parte del agente en el sur de la ciudad, que además se negaba a usar tapabocas. La secretaría de Movilidad anunció investigaciones para sancionarlo. pic.twitter.com/irr38VVlqE — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 12, 2021

"Mil y mil disculpas, recuerden que yo vengo de una mujer, amo a una mujer y tengo hijas mujeres. La señora muestra lo que le conviene y no muestra la realidad de todo el procedimiento. Iba acompañada de un abogado que todo el tiempo me decía que era abogado del senado y alegaba que la revisión no estaba vencida", aseguró el agente 501.

Igualmente, indicó que de buena forma le dijo que no inmovilizaría el vehículo ni le aplicaría la sanción.

"Después me dijo: discúlpeme no sé qué me está pasando y tengo problemas. Lo voy a llamar para que departamos y arreglar el error que cometí con usted", agregó.

Sobre el uso del tapabocas, Óscar Díaz explica que le causa alergia y le explicó a la ciudadana que supuestamente lo utiliza durante los procedimientos y posteriormente se lo quita.

"Me empezó a decir la señora que me iba a hacer botar, que tiene amigos políticos y vive en Pance. Me dice pobre, negro y asalariado y que me toca aguantar sol para poder ganar dinero y nada de eso, lo muestra en el video", concluyó.

Desde la Secretaría de Movilidad de Cali se anunció una investigación disciplinaria para determinar las sanciones a las que haya lugar sobre el agente.

