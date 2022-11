Me entregaron mi cabello como un enjambre de avispas: víctima de estafa en Andalucía, Valle

Luisa Toro, una de las 33 mujeres víctimas de una estafa en Andalucía, Valle, en la que le ofrecieron entre 7.500 y 9.000 dólares por su cabellera para una academia de Estados Unidos y nunca les pagaron, contó lo que ha tenido que vivir ella y su hermana gemela tras haberse rapado la cabeza.

La joven de 30 años contó en Mañanas Blu que la mujer, supuesto intermediario con la academia estadounidense y quien les ofreció la millonaria suma, al recibir sus reclamos le entregó lo que sería su cabello para que se hicieran cargo de la situación y lo vendieran. Sin embargo, para sorpresa de Luisa, su pelo estaba en muy mal estado.

“Llegó yo y miro mi cabello pensando que me lo entregaría como se lo pase y lo que me entrega es un enjambre como de avispas y yo le pregunto ¿usted que me está entregando?, Ella lo que dijo es que no se iba a hacer más cargo de los cabellos, que no los entregaba para que los vendiéramos por Bogotá”, relato Toro en Blu Radio.

Luisa dijo que desde hace dos días desconoce el paradero de la mujer que la estafó a ella y a 32 mujeres más, entre ellas, una adolescente de 18 años.

Ahora, tanto ella como las demás afectadas, quienes tenían el cabello más abajo de la cintura, deberán esperar al menos de 3 a 4 años para volver a lucir una larga cabellera como La tenían antes de caer en la estafa.

“Mi hermana y yo los hemos tomado de la mejor manera”, afirmó Luisa.

Escuche la entrevista completa aquí: