Doble tomadura de pelo: la historia mujeres a las que les ofrecieron un platal por sus cabelleras

Un total de 33 mujeres fueron estafadas en Andalucía, Valle, por parte de otra mujer que les ofreció hasta 9.000 dólares por su cabello , para supuestamente entregarlo a una agencia en Estados Unidos dedicada a realizar pelucas .

El cabello de cada una fue completamente rapado desde la raíz por parte de uno de los peluqueros del pueblo que se unió a la causa y ansiosamente, esperaban su pago.

En Andalucía Valle 33 mujeres perdieron su cabellera. Se raparon el pelo y lo entregaron a una mujer que les prometió 9.000 dólares a cada una, a nombre de una fundación que hace pelucas en E.E.U.U. La mujer desapareció y no les dio ni un peso. #MañanasBLU. pic.twitter.com/isLjcS87bf — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 24, 2022

"Empieza el rumor que hay una academia en Estados Unidos y una mujer intermediaria que se llama Yuliana y nos ofrece una cantidad de dólares por el cabello humano y nos dicen que tiene que ser rapado desde la raíz. Nos asesoramos, buscamos en internet y efectivamente allá una peluca vale hasta 350.000 dólares y por eso el monto que ella nos ofrece de 7.500 a 9.000 dólares es muy creíble porque eran cabellos que llegaban más abajo de la cintura", dijo Luisa Toro, una de las víctimas.

"Caemos 33 mujeres, ente ellas una víctima gestante y otra víctima que es una madre de una niña discapacitada con ilusiones de poderle pagar su tratamiento. Cada una tiene su ilusión diferente y por eso pecamos en ello", agregó la mujer, quien cayó en el engaño con su hermana gemela.

Explican que, una vez fueron rapadas, recibieron un supuesto comprobante de pago y les pidieron paciencia, pues el dinero se vería reflejado en unos días.

Pasó el tiempo, el dinero no llegaba y al buscar a la mujer en su vivienda simplemente les devolvió el cabello, enredado en bolsas, diciéndoles que ya no podía hacerse cargo y que cada una buscara la forma de resolver. Explican las víctimas que en su mayoría cayeron en el engaño por la necesidad de dinero.

"Cuando nos rapan, a los minutos nos llegan unos códigos por WhatsApp donde confirman el supuesto pago en proceso. Primero nos dijo que en cinco días hábiles llegaba el dinero, luego diez días, luego quince y después de 20 días vamos a su casa a ver qué es lo que pasa y ella nos dice que ya no se puede hacer cargo del proceso porque ya no tiene tiempo y que nos entendamos nosotras con nuestros cabellos y la supuesta agencia", manifestó Luisa.

"Nos devuelve unos cabellos que no se les puede ni siquiera penetrar los dedos porque son enjambres. En mi caso, a la hora de entregármelo le digo: que pena, este no fue el cabello que yo empaqué, por qué me lo estás devolviendo de una forma en la que ni siquiera lo puedo donar. Me dijo que mirara a ver si lo podía vender por Bogotá", concluyó la mujer.

La estafadora huyó e inclusive, han conocido que estafó a muchas más mujeres en la ciudad de Pasto, Nariño. En las últimas horas las víctimas de Andalucía se dirigieron hasta la Fiscalía a presentar la denuncia y desde allí las autoridades han confirmado que están adelantando las investigaciones.

