¿Cómo cuidar el cabello? Estos son los mejores trucos para mantenerlo sano

Tener un cabello saludable, abundante y brillante es el deseo de muchas mujeres en el mundo, por eso es común que recurran a las recomendaciones o trucos que aparecen en las redes sociales. Debido a tanta información, existen muchos mitos respecto a lo que es correcto o no.

De acuerdo con Ana Catalina Echeverri Ochoa, CEO de Santo Embrujo, para tener un cabello saludable es necesario que las personas que tienen el cabello graso, no se lo laven todos los días sino día de por medio y simplemente recogerlo cuando se sienta un poco sucio. Por otra parte, las mujeres que tienen el cabello seco o maltratado, es recomendable que se lo laven solo cada dos o tres días, para que así se logren recoger los nutrientes de la grasa. Para las que tienen el cabello normal, es recomendable que no se lo laven todos los días y no usar agua caliente.

¿Cuáles son los errores que se deben evitar para mantener el cabello sano?

Lavarlo todos los días

Usar agua caliente

Dormir con el cabello mojado

Cepillar el cabello mojado

Secar el cabello de forma agresiva

¿Cómo se debe cuidar el cabello?

Dependiendo de las características del cabello, se debe lavar con abundante agua fría o tibia, debido a que esto ayuda a que el cabello esté más sano.

Según el largo del cabello se debe aplicar la cantidad adecuada de shampoo.

Se deben usar los productos que estén libres de sal y parabenos.

