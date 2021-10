El conmovedor diálogo de sor Cecilia Narváez con el capitán del Gaula que la salvó de los islamistas

“Seguiré siendo misionera de la esperanza y reconozco el trabajo del capitán Víctor Salgado, de la Policía Nacional quien logró con sus contactos que me respetaran la vida durante los más de cuatro años de secuestro a manos de subversivos Yihadistas”, con estas palabras la religiosa nariñense Gloria Cecilia Narváez Argoty, no solo agradeció la mediación del Gaula de Colombia, sino que manifestó que esto fue muy importante en el proceso de su liberación el pasado 9 de octubre.

BLU radio tuvo acceso al audio de la primera llamada de 8 minutos y 47 segundos en la que sor Cecilia Narváez no se cansó de agradecer las gestiones del capitán Salgado, quien llegó 20 días después del plagio de la religiosa a Karangaso, (Malí, África), donde sin vacilar un solo instante comenzó su trabajo de conseguir contactos para conocer el estado de salud y donde tendrían a la monja colombiana, siempre pidiendo que le respetaran la vida.

Sor Cecilia manifestó que siempre confió que las autoridades de Colombia no la dejarían sola y dijo que el país se unió en torno a su caso y eso le causo mucha admiración pues nunca se imaginó que su caso iba a conmover a tanta gente.

Lea la trascripción de la estremecedora conversación entre la hermana Gloria Cecilia Narváez Argoty y el capitán Víctor Salgado, quien durante los 59 meses de secuestro de sor Cecilia, viajó seis veces en comisión oficial para lograr la liberación de la religiosa nariñense.

Estas fueron las palabras de la hermana Narváez para el capitán Salgado.

“Hace mucho tiempo que mi hermano me informó y las hermanas de la comunidad que usted había trabajado mucho por la liberación que había venido a Mali, de todo corazón. Yo le agradezco. Sólo Dios le va a pagar todo ese lindo detalle que usted tuvo para conmigo, para con la congregación, para con la iglesia. Que Dios los siga bendiciendo, los bendiga a ustedes, su familia, ese trabajo tan difícil que tiene usted y de verdad en un lugar tan difícil como es Mali, tan espinoso y usted hizo todo lo posible por la liberación”.

“Que Dios les siga bendiciendo y Él se encargue de bendecirlo de verdad. Y nuestra fundadora, la Madre Caridad interceda por usted con su familia y de todo corazón. Le agradezco. Yo gracias a Dios estoy bien, bien de salud y con ganas de seguir siendo misionera de la esperanza y bien agradecida con usted. Yo creo que, si no hubiera sido por el trabajo conjunto de ustedes, con todo lo que hicieron no hubiera sido fácil la liberación. Dios le pague muchísimas gracias”.

“Cuando vaya a Colombia tendré la oportunidad personalmente de agradecerle y yo creo que espero no más ponerme la vacuna y sacar el pasaporte, entonces es solo eso lo que me hace falta y ya, yo lo llamaré como mi hermano. Mi familia y las hermanas me hicieron saber el trabajo que ustedes hicieron allá en Malí”.

Yo estoy bien agradecida de todo corazón por lindo gesto que han tendido para conmigo. Muchísimas gracias”

“Yo jamás me imaginé esto, de verdad. Yo dije pues es un poco duro la situación, pero yo confié mucho en Dios y yo sé que ustedes hicieron todo por la liberación. Muchísima gracia. Que Dios los siga bendiciendo”.

“no tengo palabras ni manera de agradecer, pero yo sé que Dios les va a bendecir a usted y sus familias, a nuestra patria Colombia, a todos los gobernantes, a la Policía Nacional que se unió a esta causa. Muchísimas gracias”

“Me llamó el presidente de Colombia, me llamó y estuve. Con el embajador también aquí me vine a visitar y también me habló de ustedes. Yo le dije que tan pronto puede tengamos el teléfono y le llamamos y ya está en Colombia, que podría hablar con ustedes personalmente”.

“Todo este trabajo tan difícil se hizo de venir a Malí del éxito es genial. Yo jamás me imaginé. Pero todo esto, esta liberación y gracias a ustedes, a todo el trabajo que hicieron y de verdad, que Dios les siga bendiciendo. Que Dios bendiga Colombia. Que Dios bendiga a la Policía Nacional porque su trabajo de verdad”.

“Nunca lo que yo había preguntado antes, si había militares colombianos porque había una misión que estaba presente allí. Si nosotros, pero en el momento me dijeron que no había nadie de Colombia”.

“Gracias por toda su gestión capital Salgado sé que lo hizo con buena razón por mi familia por la congregación, gracias al general Murillo, ya cuando llegue a conocerlos tendré la oportunidad de expresarles personalmente mi agradecimiento. Gracias capitán salgado, que Dios los bendiga.

