“A los 9 años me mandaron a morir a la casa”: Sebastián Vásquez, el del milagro de la madre Berenice

Sebastián Vásquez Sierra relató en Mañanas BLU cómo ocurrió el milagro, atribuido a la hermana María Berenice Duque , por el que la monja colombiana será beatificada, según informó el miércoles Vaticano.

Vásquez Sierra, de 34 años, dijo que el milagro ocurrió en 2005, luego de que los médicos lo hubieran desahuciado y enviado a morir a la casa.

“Se dio en año 2005, hace 16 años. Tenía una enfermedad desconocida, llamada pandisautonomía severa, solamente hay siete casos en el mundo. (…) A mí me trataron siempre la sintomatología, pero no la enfermedad porque era una enfermedad huérfana. Me afectó el sistema central simpático y parasimpático”, dijo.

Añadió que estuvo muerto clínicamente en tres ocasiones, dos de las cuales en estado de coma: “A los 9 años me mandaron a morir a la casa. Me dijeron: ‘te queremos mucho, pero vete para tu casa’”, manifestó, tras agregar que estuvo prostrado en una cama por 9 años.

Agregó que llegó a la conclusión que su curación se trató de un milagro por la forma en que ocurrió: “La conexión con la hermana María Berenice se dio porque yo terminé de estudiar, en sillas de rueda, y mi caso lo empezaron a comentar mucho por todo Medellín. Me regalaron una estampita y un vitralito de la hermana María Berenice”.

Agregó que el milagro ocurrió un lunes de Pascua, en Semana Santa. Ese día, dijo, estaba viendo televisión con su familia, se sintió mal, se fue a su cuarto y allí ocurrió todo.

“Estaba muy cansado, me despedí de ellos y me dirigí a mi cuarto. Antes de que pasara el umbral de la puerta, no sé por qué llegó a mi mente el nombre de la madre María Berenice Duque, entré al cuarto y sentí un frío que me envolvió todo el cuerpo”, dijo.

Añadió que la curación fue paulatina y que, a pesar de que le quedan secuelas y que aún toma medicamentos, hoy se siente bien. Incluso manifestó que los médicos que lo trataron reconocen que se trató de un milagro.

“Incluso cuando llegué a la Clínica León XIII en Medellín, ellos (los médicos) no me reconocieron, creyeron que ya no estaba en este mundo. Me habían dado tres meses de vida”, puntualizó.

La religiosa María Berenice Duque Hencker será beatificada después de que el Vaticano haya reconocido el milagro de Sebastián.

El papa Francisco autorizó promulgar el decreto de su beatificación tras mantener una audiencia con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos.

La monja, de nombre secular Ana Julia, nació en Salamina (Antiquia) el 14 de agosto de 1898 y murió en Medellín el 25 de julio de 1993.

Su obra se caracterizó por el servicio a los pobres y la promoción social de los niños, jóvenes y mujeres, sin distinción de razas ni condición social, así como por la fundación de Congregación de las Hermanitas de la Anunciación, que hoy está presente en 15 países.

