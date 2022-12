Miley Cyrus volvió a ser Hannah Montana y provocó mucha nostalgia a sus fans

La cantante Miley Cyrus recientemente celebró su más reciente disco, Younger Now, en esta producción los fanáticos fueron testigos de viejos destellos de la Miley que conocieron en Disney Channel.

El pasado lunes la artista sorprendió al público, en un tributo a las víctimas del tiroteo en Las Vegas, en esta presentación Miley interpretó su exitosa canción The Climb, en esta nostálgica presentación regresó a los días de The Last Song.

La cantante de 24 años le probó al mundo que se puede tener lo mejor de los dos mundos, mientras celebra lo viejo y exhibe su nueva faceta más evolucionada.

Muchos podrían pensar que solo se trata de una artista interpretando sus viejos éxitos, ya que también interpretó Party in the USA en el festival iHeartRadio, pero esto es una señal de que puede que no haya ‘asesinado’ del todo a la vieja Miley.

Mientras la nominada al Grammy sigue variando entre la nueva y la vieja Miley, los fanáticos saben que nunca olvidará sus raíces Disney.

