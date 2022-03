Monumentos indígenas y afro se sumarán a la reinstalación de Sebastián de Belalcázar en Cali

A la espera de que la administración de Cali reinstale en su lugar la estatua de Sebastián de Belalcazar, el secretario de Cultura de la ciudad indicó que, junto a esta reinstalación, llegarán dos monumentos más.

"Estamos trabajando para que una vez regrese Belalcázar, vayamos desarrollando también la construcción de dos nuevos símbolos en la ciudad, porque la idea es que aparezcan también dos monumentos. Uno, en representación de la Cali indígena y ese legado de la historia y el aporte, y la otra, en representación de la Cali afro, que nos ayude a reivindicar, hacer memoria y reconocer, que sea un ejercicio de inclusión y contar la historia completa", indicó Ronald Mayorga, secretario de Cultura de la capital del Valle.

El convulsionado 28 de abril del 2021, hace ya casi un año, iniciaron las manifestaciones del Paro Nacional con enfrentamientos y actos vandálicos. Uno de ellos, contra la estatua de Sebastián de Belalcázar ubicada en el oeste de Cali, que fue derribada por un grupo de indígenas y que, hasta la fecha, no ha sido reinstalada.

Este monumento fue restaurado desde el mes de diciembre, sin embargo, hasta la fecha no ha vuelto a su pedestal, a pesar inclusive de la orden emitida por la Personería . Por eso, Ronald Mayorga, secretario de Cultura, explicó que todavía no se ha definido la fecha, pues es necesario contar con todas las garantías para que sucesos como este, no vuelvan a presentarse.

"Lo que se quiere es garantizar todas las condiciones para que una vez la estatua regrese a su posición inicial, no vuelva a ser vandalizada, pues en el caso de sufrir nuevas afectaciones tendría que cubrirlo el municipio y no queremos que eso ocurra. Se está haciendo todo lo necesario y pertinente para que el momento del regreso de Sebastián cumpla con las condiciones de seguridad y tranquilidad y se espera que sea en breve aunque no hay una fecha estimada", dijo el funcionario a BLU Radio.

El objetivo, según las autoridades, es poder resignificar la historia, no solo para los caleños que se sienten identificados con Sebastián de Belalcázar, sino para las comunidades indígenas y afro. Por eso, en Cali se construirán dos estatuas más para ellos.

Los recursos para el proceso de reparación de Sebastián de Belalcázar, fueron cubiertos en su totalidad por parte la aseguradora, por un valor aproximado de $400 millones.

