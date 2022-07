Motociclistas en Cali protestarán por dificultades para conseguir el SOAT

Cientos de motociclistas de Cali se reunirán en cuatro puntos estratégicos de la ciudad el próximo miércoles, 27 de julio, para protestar por las dificultades que han tenido para conseguir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.

De acuerdo con Paola Sánchez, líder de la Asociación de Moteros de Cali, esta protesta iniciará a las 5:30 de la mañana y afirma que se hará de manera pacífica.

De acuerdo con la líder, al no existir ya una comisión por la venta de estos seguros a los diferentes proveedores, solamente existen 3 puntos en la ciudad para su comercialización, generando problemas para adquirirlo y varias multas por la no renovación del documento.

"¿Cómo es posible que ahora toque pagar 60.000 pesos extras al SOAT por un aparente cupo. Desde mitad de año las páginas que vendían el documento están caídas, solamente está disponible el punto de SURA en el norte y la oficina de Seguros del Estado en Centenario. Lo peor de todo es que si un guarda (tránsito) lo para a uno, no tienen compasión, e incluso, dicen, que es mejor no sacar la moto (para evitar comparendo)", señaló.

Los motociclistas, además, exigen que haya más flexibilidad con las entidades de movilidad y control que no dan una respuesta adecuada para agilizar los trámites de adquisición del SOAT.

"Queremos que el Gobierno meta las manos en este asunto. No nos pueden dejar al aire con un SOAT que cada año sube más, tiene menos vendedores y puntos para adquirir, y que ahora se suman las cámaras de foto multas que no entienden la situación y emiten un comparendo por más de 980.000 pesos a los que no tienen el documento este año", finalizó.

Los plantones se realizarán en el Puente de Los Mil Días, la Plazoleta Jairo Varela en el CAM, en la Calle 5 con Carrera 94 en Meléndez y en la Portada al Mar a primera hora de la mañana.

