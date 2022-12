Mujer fue agredida y encerrada por su pareja sentimental en una universidad de Cali

Lina Patricia Echeverry de 34 años de edad, decidió hacer público su caso solicitando protección urgente por parte de la Fiscalía.

Según ella, su compañero sentimental, un guarda de seguridad de la Universidad del Valle, la venía amenazando con atacar a su hija, la mujer lo buscó en su lugar de trabajo para bajar la tensión de la situación, sin embargo, el hombre la golpeó brutalmente y la dejó encerrada en una de las garitas.

Después de estos hechos, la mujer interpuso la denuncia pero no hubo una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

“Él se enfurece muy rápido y a mí me da mucho miedo, entonces yo estaba tratando de calmarlo por eso me vi con él en su sitio de trabajo, pero me cogió a golpes, me dañó el celular, me arrastro por el monte, me ahorcaba, me daba patadas y puños y finalmente me dejó allá encerrada”, contó Echeverry.

Dice la mujer que esta es la tercera vez que el hombre la agrede en público, pero el ataque de las últimas horas fue el más violento.

La víctima pide a las autoridades que la protejan a ella y a su hija, además implora que su caso no quede impune, ya que teme por su vida.

