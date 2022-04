Murió familia caleña en un accidente en México; familiares buscan repatriar los cuerpos

Dolor y vacío siente Andrea Bejarano al perder su mayor tesoro, su familia. Su hija, su madre y su padrastro perdieron la vida, luego de un accidente en México. Un camión los arrollo igual que a cuatro vehículos más.

“Se me fue mi hija, mi madre y mi padrastro, el automóvil en que se desplazaban fue embestido por un tracto camión”, dijo Bejarano.

Publicidad

Las dos mujeres y el hombre se desplazaban por tierra para disfrutar sus vacaciones en México . Hoy Andrea recuerda las últimas palabras que su pequeña, de tan solo 12 años, y su madre, le dijeron antes de fallecer.

“Que me amaba demasiado a mí y a su hermano. Esto es un dolor muy grande y saber que no puedo ni verlos es algo que me atormenta”, afirmó Andrea Bejarano

En México indagan las causas del múltiple accidente. Por su parte la familia está buscando por todos los medios repatriar los cuerpos, pero esta gestión se complica cada vez más.

Solo traer el cuerpo de su hija y madres le cuesta 22 millones de pesos. Están recogiendo dinero para lograr traerlos y realizar las honras fúnebres.

Publicidad

Escuche el podcast de La Caja de los Comics: