Niño habría sido castigado a reglazos en un hogar de Bienestar en Palmira

La madre de un menor en Palmira denunció que una madre comunitaria maltrato físicamente a su hijo en un hogar, adscrito al Instituto de Bienestar Familiar, por no ser capaz de retener sus necesidades fisiológicas.

“La señora no lo corrigió de buena manera, optó por pegármele con una regla en la pierna dos veces, y fuera de eso me lo baño con agua fría y le puso hielo ella lo tenía hasta las 4 de la tarde, y otra persona me lo recogía otra persona que fue quien me notificó”, explicó Jessica Vallejo.

“Yo lo lleve al médico, donde me confirmaron las agresiones de maltrato físico”, añadió la madre.

Se pudo conocer que el Instituto de Bienestar Familiar, a través del operador Centro de Desarrollo Infantil Coovisocial selló el hogar infantil Manojito de Rosas, mientras se desarrolla la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.