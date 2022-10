Niño hincha del América conmovió al ‘Tecla’ Farías con emotivo mensaje

Terminado el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto, que finalizó con victoria para los escarlatas 1 - 0, en el estadio Pascual Guerrero, los jugadores salieron a atender a los medios de comunicación en zona mixta, y para sorpresa de los periodistas que realizaban su trabajo de reportería, la esposa del jugador argentino, Ernesto ‘Tecla’ Farías, apareció con un niño de 9 años llamado Samuel Forero, quien portaba un cartel que decía "Tecla, eres mi ídolo".

Araceli quien rondaba por las afueras del estadio esperando la salida de su marido, vio al chico y no dudó en autorizar su ingreso a la zona de atención a medios para que el pequeño pudiera hacer realidad el sueño de conocer al argentino.

Samuel, ansioso por el encuentro con su ídolo empezó a llorar momentos antes de conocer al delantero, quien conmovido por el gesto del niño lo abrazó y lo cargó, prometiéndole regalarle una camiseta y además plasmó en el cartel su firma. "Estas son cosas que emocionan mucho, es increíble cómo un chico tan pequeño vive el fútbol así. Pienso en mis cuatro hijos y creo que podría ser uno de ellos, así que me conmueve", sostuvo Farías.

El niño no ocultó la emoción de estar por unos minutos ante su jugador favorito, aunque confesó que el fútbol no era su deporte favorito. “A mí me gustaba el básquetbol, pero una tía me enseñó de fútbol y me mostró a los jugadores y me gustó más el América. Me habló de Martínez Borja, de Bejarano, de Angulo y del ‘Tecla’, pero el ‘Tecla’ fue el que más gustó. Además, dijo que me va a regalar una camiseta y firmó el cartel que me ayudaron a hacer en mi casa", dijo el pequeño hincha.

Con un gran abrazo y la promesa de acompañar al América en cada partido, terminó el emotivo encuentro entre el pequeño seguidor y el delantero argentino.