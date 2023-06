"No estoy desplazado, pero sí he recibido amenazas": alcalde de Magüí Payán, Nariño

El alcalde de Magüí Payán, Alejandro Quiñones, llegó a Pasto y dijo que nunca ha recibido presión alguna de los grupos armados ilegales para que abandone este municipio, localizado en la subregión del Telembí en Nariño . Aseguró que, a pesar de las amenazas que ha recibido, él sigue despachando desde su población.

De esta forma, el mandatario local reaccionó a un informe de la Defensoría Nacional del Pueblo, en el cual indican que un total de 10 alcaldes, de un mismo número de departamentos, tuvieron que huir de sus poblaciones tras amenazas de los grupos armados ilegales. Señalan al municipio de Magüí como una de las poblaciones donde el alcalde municipal tuvo que salir por presión de las estructuras armadas ilegales.

Quiñones dijo que no está desplazado y pidió que se aclare esta situación, porque esos reportes lo ponen en peligro a él, a su familia y a su equipo de trabajo. Considera que, a pesar de la difícil situación de orden público en la región del Telembí, él ha logrado cumplir casi en su totalidad con el programa de Gobierno que expuso a los magüireños en las pasadas elecciones municipales.

"No sé de dónde sacan que a mí me presionaron para dejar mi municipio, eso no es cierto, y por el contrario, sigo despachando desde Magüí", dijo el mandatario local, quien indicó que ningún integrante de los grupos armados ilegales presentes en la zona le ha prohibido ejercer sus funciones como alcalde popular.

El jefe de la administración municipal se mostró desconcertado y muy preocupado, porque insistió en que, a pesar de que las amenazas en su contra han aumentado, sí reconoció que nadie lo ha presionado ni mucho menos lo ha obligado a salir de su municipio.

Dijo que duró dos meses y medio sin salir de la población para realizar gestiones ante la gobernación y el Gobierno nacional, debido a la difícil situación de orden público, pero nunca ha sido obligado a dejar la población.

Manifestó que sí le preocupa la ola de atracos y secuestros exprés que se han dado en la vía entre Barbacoas y Magüí, donde en menos de un mes dos personas fueron retenidas por hombres armados y liberadas horas después, luego de que sus familiares hicieran los pagos exigidos.

Quiñones pidió al Gobierno nacional un mejor trato para la región, porque, según él, desde hace décadas están esperando que se haga realidad el mejoramiento de la única vía que permite la entrada y salida de vehículos, algo que, agrega, hasta ahora, solo se ha quedado en promesas, a pesar de que desde que asumió la alcaldía por tercera vez ha insistido ante el Estado colombiano que le ayuden con los recursos para lograr mejorar los casi 17 kilómetros de carretera, de los cuales once le pertenecen a Barbacoas.

Mientras tanto, en la Secretaría de Gobierno del departamento, funcionarios de esa entidad aseguran que, en lo que va corrido del año, ninguno de los 64 alcaldes ha solicitado permiso para despachar fuera de sus poblaciones, a pesar de la difícil situación de orden publico que se registra por la presencia de grupos armados legales.

