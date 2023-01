No hay respuestas claras para recuperar el colegio: comunidad educativa de Santa Librada

Egresados y estudiantes de Santa Librada, colegio de Cali que el próximo lunes cumple 200 años de fundado, están pidiendo a la Alcaldía que cumpla con el compromiso presupuestal para reparar techos y paredes de las aulas que amenazan ruina y representan un riesgo.

Faltan seis días para que el Colegio Santa Librada celebre el bicentenario de creación, sin embargo, la comunidad educativa de Santa Librada cuenta que llegan a esta celebración con un sinsabor de tener partes del colegio en ruinas y que el cabildo abierto, que hicieron en mayo del año pasado, de nada sirvió, no han hecho un solo arreglo al edificio y hay sitios del colegio que amenazan con caerse.

Algunos egresados del Colegio y quienes lideran el proceso de firmas para salvar la infraestructura de la institución pensaban ausentarse esta celebración, que llegan sin ninguna respuesta clara de cuando empezaran las obras de recuperación de Santa Librada, sin embargo, por la historia y la importancia del colegio estarán presentes, solicitando a la Alcaldía soluciones de fondo.

"Nosotros no queríamos celebrar el bicentenario así, no íbamos a asistir a la ceremonia de celebración, pero la historia del colegio no se puede dañar por culpa de las autoridades que no han arreglado la institución", explicó Julián Bonilla, líder de los engrasados de Santa Librada.

Afirman que del cabildo abierto del año pasado no quedaron actas ni documentos de compromiso ni del Concejo ni la Alcaldía, solo tienen los audios del alcalde prometiendo 50.000 millones de pesos. Dicen que no les cumplieron ni con esta promesa ni con la inversión de la EMRU de 5.000 millones para adelantar arreglos en 2023.

Al respecto, el concejal Roberto Rodríguez expresó que “les debería dar vergüenza a la Alcaldía hacerse presentes en la conmemoración del bicentenario, porque de nada sirvieron las promesas, si el colegio sigue en ruinas y olvidado”.

Aún no hay claridad de donde saldrán los dineros, para estos arreglos del Colegio Santa Librada, lo cierto es que desde mayo que la comunidad educativa hizo la primera protesta y se evidenció el deterioro de techos, aulas de clase y edificio del claustro educativo, los estudiantes están esperando estas obras.