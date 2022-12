"No me voy a ir, confío en la capacidad de mi grupo": Hernán Torres, DT del América

Perder con Pasto e igualar a 114 puntos con Jaguares en la tabla del descenso, situación que pone a los rojos en zona de peligro, empieza a encender las alarmas en el América.

El fútbol de ‘la mechita’ no convence y el margen de error cada vez es menos para el promedio, la situación preocupa a Hernán Torres.

"Dentro de lo que uno mira puede ser normal, lo preocupante sería no reaccionar, pero el grupo tiene claro que debe mejorar confío en mi grupo y que van a mostrar su capacidad", dijo Torres.

El DT escarlata, señaló que. "No he podido dormir, en América no se duerme, siempre estamos pensando en los partidos y el descenso. Acá siempre hay cosas por corregir".

El tolimense, quien se convirtió en ídolo de la hinchada en noviembre pasado cuando logró ascender al América a la primera división luego de 5 años, no duda de su permanencia en el club escarlata.

"Yo me quedo, no pienso bajarme del barco, eso es decisión de las directas, yo confío en lo que tengo, aunque la falta de profundidad me preocupa, pero estamos buscando cómo mejorar esta situación" agregó Torres.

Jugadores y cuerpo técnico tuvieron este martes en la mañana una reunión en la que se dialogó y se dejaron claros varios puntos, entre ellos errores individuales y grupales para mejorar los resultados en la Liga y la Copa, donde enfrentarán el próximo jueves al Cali en el Pascual a puerta cerrada.

