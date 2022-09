"No sirve estarnos matando entre caucanos, hay que encontrar caminos y salidas": Francia Márquez

En el evento que se desarrolló en Guachené, Cauca , la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que en mes y medio el Gobierno ha estado apagando incendios en diferentes regiones referente a temas sociales y de seguridad y por eso recalcó la importancia de incluir a la región pacífica dentro de la formulación del plan nacional de desarrollo.

El acto que se desarrolló en el municipio de Guachené se realizó en la misma zona donde cuatro días atrás se presentaron fuertes enfrentamientos entre indígenas que dispararon al aire para hacerse de dos terrenos y donde la personera del municipio fue retenida por varios minutos y a la cual le hurtaron su motocicleta. Ante este tipo de actos, la vicepresidenta aseguró que había que buscar salidas a la paz ya que:

"No nos sirve estando matando entre caucanos, nos sirve juntos encontrar caminos y salidas posibles. Tenemos que armarnos para construir la paz, la paz empieza desde la casa y la paz la construimos juntos todas, todos y todes”, con esta frase la vicepresidenta Francia Márquez instaló la mesa de diálogo para los municipios del norte del Cauca.

Otra de los temas que abordó en relación a la problemática social del norte del departamento fue el asunto relacionado a las disputas por la tierra.

La vicepresidenta también se refirió a líderes del gremio azucarero: “No pueden seguir ustedes pensando en el desarrollo de la industria de la caña, sin mirar la realidad en la que viven las comunidades", señaló Márquez al término de su intervención.

"No pueden pensar en seguir fortaleciendo la industria de la caña sin pensar en la soberanía alimentaria de esta región y entonces, pensar un proyecto de desarrollo económico implica volver a recuperar la finca tradicional del norte del cauca, creo que la pandemia nos dio un mensaje y es que si no aprovechamos para producir los alimentos que requerimos, si no cuidamos las fuentes hídricas, nuestra vida está en riesgo", añadió.

