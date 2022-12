"Nos llaman guerrilleros o narcotraficantes por pedir respeto": campesinos de El Charco, Nariño

"Los territorios colectivos se respetan porque son autónomos y sus comunidades no son narcotraficantes ni guerrilleros", aseguraron los representantes del consejo comunitario prodefensa del río Tapaje, en zona rural de El Charco, tras solicitar la salida del Ejército Nacional, que llegó a esa parte del pacífico nariñense.

Jaivier Pinillos, quien es representante legal, manifestó a Blu Radio que desde la llegada de decenas de integrantes del Ejército, la comunidad exigió que se identificaran, pero muchos de ellos no utilizan las insignias ni mucho menos los apellidos en sus uniformes, lo que provocó la desconfianza de la comunidad, la cual exige que se retiren de la zona, por temor a quedar en medio del fuego cruzado.

El líder social dijo que ellos son conscientes que las Fuerzas Militares no tienen sitios vedados, pero también piden que se respete sus territorios, pues existe una consulta previa para que cualquier integrante del Ejército, Policía o Armada Nacional que quiera llegar a la zona a hacer algún procedimiento tienen que concertar con la comunidad.

Además, Pinillos advirtió que desde hace semanas la incertidumbre reina en la zona debido a la presencia de los militares que se han dedicado a la erradicación forzosa sin respetar los acuerdos pactados en años anteriores en los que los campesinos se sometieron a una sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, pero dijo que el Estado colombiano nunca cumplió.

"Ya enviamos al Ministerio del Interior y al ministro de la Defensa las denuncias de los atropellos, daños y estigmatización de la que somos objeto desde la llegada de ese contingente del Ejército a las riveras del río Tapaje en zona rural de El Charco", comentó el representante legal prodefensa del río.

"En varias oportunidades hemos intentado dialogar con el Ejército que está en la zona exigiendo respeto a sus territorios y comunidades, pero la respuesta de las Fuerzas Militares es que ellos están representando al Estado colombiano y que están cumpliendo órdenes del Gobierno nacional y que por ahora no saldrán de la región porque se les ha encomendado la misión de combatir a los grupos armados ilegales que están en esta zona del Tapaje", indicó Javier Pinillos, representante legal del consejo comunitario prodefensa del río Tapaje.

"Seguro que algunos de los militares se burlan de los campesinos y los tratan de cómplices de las disidencias y van más allá, estigmatizándolos que son unos narcotraficantes y que ellos saldrán de la zona, pero que otros grupos llegarán para retomar el control", manifestó el líder social, quien dijo que estas amenazas tienen a la comunidad sumida en un miedo generalizado tal y como ocurrió en los años 2.000.

"Aquí no somos cómplices de nada ni nadie, no hay permisividad con nadie, solo queremos vivir en paz y eso el Estado colombiano tiene que garantizarnos, pero con proyectos productivos, obras de infraestructura y no solo enviarnos el Ejército para que nos maltrate", dijo un vocero local quien prefirió que su nombre se mantenga en reserva por temor a las represalias.

Una madre de familia, quien pidió el anonimato, dijo que la juventud se ha visto agredida, aterrorizada y dicen que se quieren ir de la zona por temor a que en una eventual confrontación armada queden en medio de las balas o pierdan la vida.

"Aquí en esta zona del Tapaje en El Charco, pacífico nariñense, sus comunidades viven de los cultivos de hoja de coca porque señalan que nadie los tiene en cuenta y solo los utilizan en las elecciones nacionales y regionales, por eso este sector es el más atrasado de toda la región pacífica límites con la cordillera en Nariño", precisó Edilson Bonantes, campesino que llegó del Caquetá en busca de un mejor futuro para su familia.

Respuesta del Ejército.

"Una de dos: o nos dan más tiempo a nosotros o militarizan más esto con tropa", fue la advertencia de un alto oficial del Ejército Nacional que hizo a los centenares de campesinos y afrodescendientes que llegaron de las veredas de las riberas del río Tapaje a exigir el retiro de las unidades del Ejército que desde hace varias semanas fueron desembarcadas en una vasta región del Sanquianga en el pacífico nariñense.

El oficial, cuyo apellido se desconoce, fue más categórico y advirtió que ante el intento de cualquier asonada contra sus hombres, la zona será totalmente militarizada y pidió más días para abandonar la región, a la cual llegaron para recuperar la tranquilidad ciudadana.

"Si no se llega a un acuerdo, vamos a militarizar la quebrada San José y Taija, va a caer más tropa de la que hoy está acá, hay se perjudican más ustedes", dijo el oficial, quien se reunió con la comunidad en un lugar indeterminado del río Tapaje.

La condición, señaló el oficial, es que la comunidad no llegue hasta donde se encuentran acampando las tropas, porque de lo contrario, llegará más tropa para militarizar el caño Taija, Sipi y San José, y sostuvo que la militarización será por ambos lados del río porque, lastimosamente, "esto ya había ocurrido y muchos de los que llegaron hasta donde están las unidades militares son recurrentes en obligar a salir a las fuerzas militares de la región", indicó el militar.

