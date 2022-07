"Nunca pensé que no la volvería a ver": sobrino de tulueña que falleció ahogada en el río Hudson

De luto y con el alma hecha pedazos, se encuentran los familiares de Lindelia Vásquez, la tulueña de 47 años que murió ahogada junto a su sobrino , de siete años, en aguas del río Hudson de Nueva York .

Hace por lo menos 20 años, la mujer dejó su barrio Victoria, donde nació y creció, para viajar a Estados Unidos buscando un mejor futuro para sus hijas y mejorar la calidad de vida de sus padres, quienes se quedaron en Colombia. Sin embargo, lo que era un feliz paseo familiar, se convirtió en la más grande tragedia.

"Tenía su vida organizada, era una empresaria de eventos y vivía con sus tres hijos y también tiene a dos hermanas allá", contó a Blu Radio su sobrino, Olmedo Vásquez.

El bote en el que se movilizaba Lindelia, junto a 11 personas más, se volcó. Ella y su sobrino llevaron la peor parte, pues quedaron atrapados. Al momento de la llegada de los socorristas, fueron declarados muertos, pues no presentaban signos vitales.

La mujer es recordada por su familia como una persona alegre, amorosa y, sobre todo, trabajadora.

"Siempre compartíamos por videollamada, ella era la madrina de mi hijo, le ayudó demasiado y yo vivía muy agradecido por eso. Mi hija vivía muy cerca de ella y gracias a eso se pudo formar, pues tenían un vínculo muy especial. De hecho, de no ser porque mi hija viajó y está aquí conmigo, hubiera ido a ese viaje, porque siempre la llevaban a los paseos, si no, no sé qué hubiera pasado", agregó su sobrino.

La familia recuerda, con nostalgia, el último viaje de Lindelia a Colombia, el pasado mes de mayo, fecha que no se borrará de la cabeza de cada uno de los integrantes de este núcleo y, por supuesto, de sus corazones.

"La pasamos súper bien, compartimos, paseamos, nos reímos y creo que esa fue la despedida, ella muy especial, una cosa hermosa. Nunca pensé que no la volvería a ver", dijo Olmedo.

"Esto es muy duro, es algo que no se le desea a nadie, ni al peor enemigo", puntualizó el hombre.

La familia pide a las autoridades celeridad en las investigaciones, para poder determinar las causas del accidente, mientras continúan a la espera de definir si los cuerpos de las víctimas serán trasladados a Tuluá, Valle, para darles el último adiós.