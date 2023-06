"Nunca se habló de unión": candidata a la Alcaldía de Cali tras comentarios contra su aspiración

Diana Carolina Rojas, precandidata a la Alcaldía de Cali , habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre el hecho que denunció por medio de sus redes sociales en el que sintió recibir comentarios en contra de su aspiración por parte de Alberto Hadad, en un evento de campaña de ella.

De acuerdo con Rojas, en medio del incidente, en el que Hadad según la precandidata tomó su su micrófono para dirigirse a los presentes en el evento, "en ningún momento se habló de unión" o posible alianza de cara a las elecciones de octubre próximo.

"En ningún momento se habló de unión, hoy cada uno está haciendo su carrera, más adelante hay que revisar encuestas. Si fuera así, que en las otras reuniones me inviten, hablando de que yo también soy una buena opción, pero no fue así, fue incómodo y supremamente irrespetuoso. Cali no va a cambiar con estas formas de comunicarnos", afirmó Diana Carolina Rojas.

Según manifestó también la precandidata, no solo fue incómodo el hecho e que Hadad tomara el micrófono en su evento, pues también -afirma- le sugirió que dejara su aspiración a la Alcaldía de Cali para dentro de cuatro años y que, mientras tanto, se dedicara a estudiar.

"No solamente decirme que en 4 años, que mi oportunidad era en 4 años. Que cómo me parecía la idea de irme a estudiar y después hacer mi proceso de candidato a la Alcaldía. La reunión era mía, 50 personas estaban esperando que yo hablara, él fue a saludar", relató la precandidata, agregando que, ante estas palabras, su respuesta fue "usted no me conoce".

"Una cosa es la forma de ser y otra es que sea irrespetuoso y desmedido en los espacios en los que tiene que presentar sus opiniones, no tienen ninguna explicación, yo miraba y no podía creer", añadió.

Finalmente, sobre el hecho de supuesto acto de machismo contra la también aspirante Catalina Ortíz, señaló que "es distinto" a lo que le sucedió a ella, pues a Diana Carolina le "pasó en vivo y en directo".

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: