Piden liberación de otro vallecaucano detenido en El Salvador

Los últimos cinco meses de la familia de Andrés Felipe Castañeda han sido de completa incertidumbre, al conocer que permanece detenido en una cárcel de El Salvador por ser acusado de manera injusta de pertenecer a una Mara, como se le conoce a las pandillas en ese país.

Este hombre de 31 años, oriundo de Cartago, Valle, viajó hacia Centroamérica con el sueño de encontrar una oportunidad para brindarle un mejor futuro a sus hijos, sin embargo, a los 20 días de aterrizar fue capturado.

"No hemos podido tener comunicación con él, no sabemos cómo se encuentra, no sabemos cómo está. La verdad quisieramos respuestas de él, ¿por qué lo tienen detenido allá?", dice Alejandra Muñoz, esposa de Andrés Felipe.

Según Alejandra, su esposo no tiene tatuajes o alguna distinción física con la que podrían confundirlo como un miembro de Las Marad, por lo cual no comprende por qué las autoridades salvadoreñas no le permiten un contacto. Ahora le pide ayuda a la Cancillería para traer a su esposo de vuelta.

"Dicen que va a estar allá, al menos, seis meses a la espera de un juicio y, aunque mi esposo no tiene nada para que lo encuentren culpable, tal vez allá decidan dejarlo, así como lo detuvieron arbitraria e injustamente", añadió la esposa.

