¿Por qué están abandonando perros de raza peligrosa en Tuluá, Valle?

Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, un gran número de perros de raza peligrosa han sido abandonados por sus propietarios en el municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca. Lea también: (Perro pitbull atacó a su propio dueño en el oriente de Cali) .

De acuerdo con el coronel Guillermo Carreño, comandante de la Policía Tuluá, esto se debe a que estas personas no están de acuerdo con el pago de la póliza que se exige, con la cual se cubrirían los costos de indemnización por los perjuicios a personas, bienes u otros animales.

“Varias personas están abandonando perros pitbull porque en este momento el Código de Policía está exigiendo una licencia de protección para ellos, y en este momento, el CAI Tres Esquinas, ya tenemos tres perros, los cuales han sido abandonados por sus propietarios porque de pronto no han tenido el dinero para pagar la póliza”, señaló el coronel Carreño.

Según el oficial, cinco perros de raza pitbull han sido abandonados en los últimos días en ese municipio.

De acuerdo con el Código de Policía, las personas que no cuenten con la póliza para los perros de raza peligrosa, podrían ser sancionados con una multa tipo 4 equivalente a $786.000, sin embargo, en casi todo el país estas multas no se están imponiendo porque aún no hay aseguradoras que ofrezcan este tipo de seguros.

