Por robarle la bicicleta, hieren a joven campeón nacional de boxeo en Cali

En la unidad cuidados intensivos de la Clínica Valle del Lili, permanece el boxeador Johan Reina de 16 años de edad, quien fue víctima de un hecho violento en el oriente de la capital del Valle, al recibir dos disparos por robarlo.

Según las primeras versiones, el joven fue abordado por varios sujetos que le pidieron su bicicleta y ante la negativa de entregarla, le propinaron dos disparos. Finalmente, los delincuentes no hurtaron el vehículo, pero si se llevaron el celular del deportista.

“Él manifestó que el domingo cuando salía de hacer visita a su novia se encontró en la calle a un señor que estaba tomado o drogado que le pidió ayuda y él lo hizo. Unas cuadras más adelante aparecieron otros dos señores que le pidieron prestada la bicicleta y él les dijo que no porque tenía que irse a la casa. En ese momento le entró una llamada a su celular, así que uno de los señores le arrebató el aparato y mi hijo le reclamó, así que le sacó la pistola y le disparó”, contó Janeth Cuero, mamá del boxeador herido.

Como pudo, Johan salió a correr para pedir ayuda, y dos cuadras más adelante del hecho encontró a alguien que lo auxilió y, con la ayuda de una patrulla de la Policía, lo trasladaron al Hospital Carlos Holmes Trujillo.

“Cuando llegó al Carlos Holmes me dicen que va remitido a la Clínica Valle del Lili porque le propinaron un tiro en el pecho pero que iba consciente. Cuando llegamos a la Valle del Lili me manifestaron que no fue una, sino dos heridas. Uno de los tiros fue en el pecho y salió por la espalda afectándole los dos pulmones, la otra herida le afectó el bazo, hígado y estómago”, señaló la madre del joven.

Por su parte, el comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali, coronel Óscar Lamprea, afirmó que se están adelantando las investigaciones para esclarecer el hecho y capturar a los responsables.

“En el momento es poca la información que tenemos, pero con ayuda de los vecinos y medios tecnológicos de la zona hemos logrado establecer que son personas que se la pasan delinquiendo en el sector. Sin embargo, aún no los tenemos identificados”, manifestó el oficial.

Johan Reina, es un boxeador en la categoría 64 kilogramos, fue campeón nacional junior de boxeo masculino y se preparaba para la preselección nacional de boxeo en Bogotá.