Preocupa el cierre de servicios de tres clínicas privadas en Cali

Los pacientes de tres clínicas de la ciudad se han visto sorprendidos al enterarse que algunos servicios han sido cerrados por la Secretaría de Salud de manera sorpresiva. Tras varias visitas de auditoría a estas clínicas, se evidenciaron algunas falencias en la calidad de la prestación de algunos servicios.

El último establecimiento sancionado fue la clínica DIME, ubicada al norte de la ciudad, ahí fueron cerrados sus servicios de cirugía plástica y estética.

Anteriormente, las autoridades habían realizado esta misma verificación a las clínicas Rey David y Rafael Uribe Uribe, que tuvieron una afectación más evidente pues los servicios que fueron suspendidos están en el area de urgencias.

Según la Secretaría de Salud, los centros médicos no cumplían con las condiciones mínimas que deben cumplir todos los prestadores de salud para brindar una atención adecuada a sus pacientes.

El alcalde de Cali Jorge Iván Ospina se pronunció frente al tema diciendo que las clínicas no se cierran por capricho.

“Si usted presta un servicio y no tiene un sistema de aguas responsable, o no tiene los quirófanos necesarios para atender a una persona de urgencias, la Secretaría Distrital de Salud, tiene la responsabilidad de demandarlos y si no se tienen, cerrar”, explicó Ospina.

Por su parte los pacientes de estas clínicas han mostrado preocupación por el futuro de su atención en salud, una de las prestadores del servicio, la Nueva EPS por medio de un comunicado, le expresó a sus usuarios donde podrán seguir recibiendo la atención mientras se adelantan las tareas correspondientes para superar lo más pronto posible la situación.

“Hemos incorporado a nuestra red la Clínica de Occidente, Farallones y la clínica Versalles y sus sedes Versalles y San Marcos; se ha fortalecido la capacidad de respuesta de la Clínica Desa (edificio de colores) y en la Fundación clínica Infantil Club Noel, el servicio de urgencias pediátricas”, expresó Silvia Patricia Londoño Gaviria, gerente de la regional Suroccidente de Nueva EPS.

Por el momento las tres clínicas que han sufrido de estos cierres se encuentran trabajando en la situación y brindando direccionamiento a sus miles de pacientes que por estos días no pueden atender.

