Rauw Alejandro canceló presentación en Cali por brote de COVID en su equipo

El reguetonero Rauw Alejandro, que durante este 2021 se ha convertido en uno de los cantantes más escuchados a nivel mundial, canceló en las últimas su presentación en Cali por un brote de COVID-19 en su equipo.

El puertorriqueño Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, de 28 años, se presentaría en el concierto Cali Vive el Flow, que se llevará a cabo durante este 29 de diciembre en el Diamante de Béisbol, sin embargo, no podrá viajar.

"Mi gente de Cali, no podemos estar en el festival por razones que no están en nuestro control. Hay un brote de COVID en mi equipo de trabajo y yo sin ellos no puedo darles el show que ustedes realmente se merecen, estamos de aislamiento y solo con nuestras personas cercanas", dijo el artista.

El reguetonero Rauw Alejandro confirmó que por un brote de COVID-19, no podrá viajar a Cali no presentarse en el concierto Cali Vive el Flow, que se realizará durante esta noche en el Diamante de Béisbol. Ya programó una nueva fecha para visitar la ciudad. #MañanasBLU pic.twitter.com/swLBs79qpe — BLU Pacífico (@BLUPacifico) December 29, 2021

Los caleños y turistas que asistan al concierto no podrán escuchar sus temas más importantes y sonados como 'Todo de ti'. Pese a ello, confirmó que ya programó una nueva fecha para presentarse en la ciudad.

"Hemos movido la fecha para el 25 de febrero del próximo año, espérenme porque me hace mucha ilusión estar allá con ustedes. Gracias por el apoyo y les deseo lo mejor del mundo, los quiero", agregó el reguetonero.

