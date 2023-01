Revelan prueba de supervivencia del sargento secuestrado en Cauca

El sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag ya completa cuatro días secuestrado, después de que fuera raptado cuando se movilizaba en un bus de transporte público entre los municipios de El Tambo y Patía, en el departamento del Cauca.

La Defensoría del Pueblo pidió su liberación inmediata y, ahora, se conoció un video como prueba de supervivencia.

"Hasta el momento, se me han respetado los derechos como persona. No he recibido agresiones físicas, ni verbales, ni psicológicas. Me encuentro bien y me dieron mis medicamentos”, aseguró Chichanoi en el video, en donde se le observa sentado en un campamento acompañado de hombres armados.

La Defensoría dio a conocer la primera prueba de supervivencia del sargento secuestrado en Cauca. El uniformado estaría en poder de la disidencia de las Farc desde el pasado 10 de enero. En las últimas horas se conoció un mensaje que envió su familia pidiendo su pronta liberación pic.twitter.com/4RfWTmNjQn — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 14, 2023

Antes de la entrega de la prueba de supervivencia, se conoció un mensaje que envió su familia, pidiendo su pronta liberación.

"Estamos orando por él, lo estamos apoyando, pedimos que lo liberen, es un hombre humilde, por favor que no lo devuelvan", dijo en el mensaje su madre, Teresa Miramog de Chimacoy.

La Defensoría dijo estar mediando y ofreciendo sus canales humanitarios para lograr la pronta liberación del suboficial. Hicieron un llamado al grupo ilegal a liberar al Sargento, como muestra de paz.