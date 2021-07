El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina , reveló en Mañanas BLU lo qué le dijo la Fiscalía General de la Nación durante un interrogatorio por los bloqueos en la ciudad en medio del paro nacional.

El mandatario aclaró que "nunca existió omisión de su parte" sobre la situación de la capital del Valle, sino que, por el contrario, sino se "hubiera actuado" Cali "estaría en una guerra civil".

"Nuestra línea de trabajo siempre fue que hay que concertar. ¿Por qué no procedimos con la Policía contra 3.000 0 4.000 personas en vía pública? Habría generado un río de sangre", explicó el mandatario.

"No hubo omisión de mi parte en la situación de Cali"

"Los de derecha querían que apagara un incendio con gasolina. Yo no metí tanquetas, hombres armados, fusiles. Es una equivocación realmente dramática plantear que un alcalde lo realice", afirmó el mandatario.

Lo que le dijo la Fiscalía

"La Fiscalía me dijo que me investigan por un delito que se llama prevaricato por omisión. Según el fiscal, significa el que yo no haya adelantado lo suficiente en términos de protección y la vida humana", enfatizó Ospina.

En desacuerdo con el delito por el que Fiscalía lo investiga

"No, incluso, desde antes del 28 de abril yo había llamado los manifestantes a que no se expusieran ante el COVID. Que les proporcionaba un día cívico en mayo", explicó.

Escuche aquí la entrevista: