“Siempre tuve miedo de un rescate armado”: intendente Luis Gómez, liberado por el ELN

“Cesó la horrible noche”, con estas palabras familiares del intendente de la Policía Nacional Luis Alberto Gómez lo recibieron en su casa en la ciudad de Pasto, suroccidente de Colombia, en donde lo estaban esperando tras ser liberado sano y salvo por guerrilleros del frente de guerra Fabio Vásquez Castaño del ELN, que lo tuvo en su poder por un tiempo de cuatro días.

Carolina Delgado, esposa del uniformado, dijo a Blu radio que lo encontró “muy triste, pero feliz a la vez de recobrar su libertad, pero que está bien de salud gracias a Dios” y aseguró que desde que se conoció la noticia de su retención no dejó un solo segundo de implorar para que le respetaran la vida.

“Fueron minutos y horas interminables, estuve muy angustiada porque hasta que no lo tuviera en casa no iba a estar tranquila”, advirtió Delgado tras asegurar que desde el día que recibió el mensaje de su esposo pensó lo peor porque los integrantes de la fuerza pública siempre van a estar arriesgando la vida.

“Uno se imagina que le van a hacer algo que le van a hacer daño, porque si él me escribió algo tan delicado era porque era real y si se lo llevó la guerrilla y me le van a hacer daño eso fue lo primero que pensé ese sábado cuando ya no llego a la casa”, comentó.

Publicidad

El intendente Gómez relató a su familia que el momento más duro que pasó ese sábado 29 de julio fue cuando cayó en el retén ilegal que había montado la guerrilla por la vía por donde él tenía que desplazarse para llegar hasta el municipio de San Pedro de Cartago, en el norte de Nariño.

“Me hicieron parar el carro y descender del mismo, solicitaron documentos y se dieron cuenta que era policía por unas fotos que tenía en el celular”, aseguró el uniformado quien dijo que luego de varios minutos llegaron otros guerrilleros y le colocaron una venda en los ojos y lo obligaron a marchar con ellos con rumbo desconocido.

“Fueron momentos de mucha tensión porque no sabía lo que iba a ocurrir, a pesar de que los guerrilleros me decían a cada rato que no me iba a pasar nada, que estuviera tranquilo, que ellos me iban a respetar los derechos y la vida”, agregó.

Publicidad

“Nunca hubo maltrato, por el contrario, ellos indican que estuviera tranquilo que todo iba a salir bien, hasta me prestaron un radio para poder escuchar las noticias”, señaló Gómez en su relato a la familia.

“Tuve mucho miedo cuando me vendaron los ojos y me llevaron”, narró Gómez, y dijo que cuando lo sacaron y no sabía lo que podía pasar: “Jamás pensé en un rescate por la fuerza eso era muy peligroso porque me podrían arrebatar la vida”.

“Siempre estuve angustiado y siempre en mi mente me negaba a que me rescataran por la fuerza, no quiero que me venga a buscar solo quiero que en algún momento la guerrilla me deje ir, pero que no me vayan a rescatar”, continuó.

“Nunca tuvo contacto con ellos, siempre estaban cubiertos sus rostros y el trato hacia el intendente fue respetuoso, me vigilaban, pero no muy cerca nunca se relacionaron conmigo”, precisó Gómez en su charla con la familia en el municipio de la Unión, en el norte de Nariño, en donde inicialmente llegó después de su liberación.

Publicidad

Sobre su liberación, Gómez comentó a su familia que muy temprano llegaron varios hombres y lo despertaron y le dijeron que se iba de allí: “Eso me llenó de emoción, pero a la vez de mucha angustia porque no sabía dónde estaba ni mucho menos a donde me iban a entregar o dejar”.

“Después de varias horas de camino, a la distancia logré ver a mucha gente, pero no sabía que estaba pasando solo cuando ya estuvimos cerca pude ver a personas con chalecos de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y otras más que no pude distinguir”, comentó Gómez, quien en la noche de este miércoles ya descansa en la ciudad de Pasto junto a sus seres queridos.