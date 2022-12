Sin público y sin goles, Deportivo Cali clasificó a la semifinal de la Copa Colombia

Sin público y sin goles se vivió el octavo clásico del año entre Deportivo Cali y América, que dejó clasificado a la semifinal de la Copa Águila a los verdiblancos, que llevaban la ventaja de un gol en la ida.

“Mejoramos mucho defensivamente, la actitud del equipo fue mucho mejor y esperamos seguir creciendo”, sostuvo Pablo Mina, arquero del Deportivo Cali.

Visiblemente afectado, Hernán Torres recibió la eliminación. “Me parece que el primer tiempo del equipo me motivó, me ilusionó, el segundo tiempo no jugamos el fútbol que queríamos como lo estábamos produciendo en el primer tiempo y eso como técnico a uno lo baja un poco”, dijo.

En semifinales el Cali espera rival entre Santa Fe y Medellín, mientras que el próximo domingo 27 de agosto nuevamente habrá clásico entre rojos y verdes a las 7:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

