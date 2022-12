Taxista denunció que fue golpeado por un conductor de Uber en Cali

El hecho ocurrió en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, en el nororiente de la ciudad, a donde llegaron al mismo tiempo un taxista y un conductor de Uber a atender dos servicios que habían solicitados unos pasajeros.

Según el taxista, el hombre que prestaba servicio a través de la plataforma tecnológica, le propinó un golpe en el rostro luego de que este le reclamara por prestar el servicio de forma ilegal.

“Los pasajeros me dicen que no pueden viajar conmigo porque ya habían pedido Uber y que el servicio se había demorado, el conductor de esta aplicación se viene y me pega un puño por la ventana, posteriormente me amenazó de muerte”, aseguró el taxista agredido.

Blu Radio conoció que el conductor de Uber fue llevado a la estación de policía de La Flora, en el norte de Cali, después del incidente.

El taxista será valorado en las próximas horas por Medicina Legal para luego presentar la denuncia en contra del agresor ante la Fiscalía.