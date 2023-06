"Solo fui la imagen de la cabalgata": 'Tino' Asprilla ante denuncias por maltrato animal en Tuluá

No cesan los comentarios de rechazo al conocerse que la cabalgata de la versión 66 de la Feria de Tuluá registró 150 irregularidades para la atención de los caballos, y según defensores de los animales podría considerarse como una de las más crueles en los últimos años.

Uno de los focos de las críticas ha sido el ex futbolista de la selección Colombia Faustino 'El Tino' Asprilla, quien este año era la imagen oficial del evento. Semanas atrás, Asprilla publicó a través de sus redes sociales la invitación a participar de la cabalgata, con la que pretendía romper un record de asistencia de más de 5.000 participantes.

'El Tino' se defendió de los ataques en las redes sociales asegurando que, "yo solamente me presté para ser la imagen de la cabalgata, ni siquiera la organicé, invité a la gente de Colombia, a los que me siguen, a que me acompañaran a batir un récord que no se batió".

Según la veeduría realizada por el Movimiento Animalista del Valle, en el evento participaron más de 70 personas montando los caballos en estado de alicoramiento, 14 equinos resultaron con peladuras, 5 cojos y 3 más se desmayaron, y finalmente se registró la muerte de un caballo que cayó de un puente de 5 metros de altura aproximadamente.

