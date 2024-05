Paloma Valencia sobre MinIgualdad: ¿Cómo puede ser inconstitucional, pero subsistir por dos años?

La senadora Paloma Valencia fue quien interpuso la demanda que finalmente falló la Corte Constitucional, que tumbó la ley con la que había sido creado el Ministerio de la Igualdad, liderado hoy por la vicepresidenta Francia Márquez. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la militante del Centro Democrático criticó la decisión de declarar inconstitucional al Ministerio, pero aun así mantenerlo vigente hasta el año 2026; dijo que eso no resuelve los problemas de fondo.

La senadora aseguró que el Ministerio de la Igualdad contaba con un presupuesto astronómico de un billón trescientos mil millones de pesos, de los cuales una parte era destinada “a burocracia”. Además, mencionó que, para su funcionamiento, tenía más de 30 direcciones y 700 cargos, lo que lo convertía en uno de los más grandes de Colombia; sin embargo, su ejecución fiscal ha sido baja, con menos del 2 % en lo que va de su creación, según dijo.

“Es una decisión, en mi opinión, muy extraña porque como uno puede decir que es inconstitucional y al mismo tiempo que puede subsistir, no un par de meses, sino dos años. Me parece que es una decisión muy extraña, sobre todo porque si hubiera analizado el desempeño del Ministerio de la Igualdad se habría concluido que eso no tenía problema, porque es que este es un ministerio que se creó, se le asignó un presupuesto de un billón trescientos mil millones de pesos, de los cuales, esto es lo que es increíble, novecientos mil eran para burocracia”, comentó Valencia.

Añadió que, de ese presupuesto, se estaría dejando apenas cuatrocientos mil millones cuando lo que se pensaba era que, para superar los problemas de iniquidad que tiene el país, “se necesitaba era recursos para salir a construir las viviendas, acueductos o parques”. En general, recalcó, lo que se “necesita en las regiones apartadas de Colombia que han estado tan olvidadas”.

En cuanto al trámite de la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, la senadora Valencia aseveró que no hubo estudios de impacto fiscal ni de otros aspectos importantes, lo que demuestra la “irresponsabilidad” del Gobierno al aprobar leyes sin considerar las posibles consecuencias.

Sobre la posibilidad de que se presente otra ley y que se tramite de forma correcta y sustentada la creación del Ministerio de Equidad y de Igualdad, la senadora respondió que esa sería una solución, pero primero el Gobierno tendría que presentar de nuevo y, “la pregunta inmediata es si el Congreso se los va a aprobar porque se siente que el ambiente ha ido cambiando con respecto al Gobierno”.

“A mí me sorprendió, por ejemplo, que en Cámara ya no se estén votando los proyectos del Gobierno y pues el Senado también. La verdad, uno siente unos ritmos muy lentos; ahora, esto también lo hemos tenido y después terminan pasándose nuevamente todos hacia allá y votando eso de manera muy expedita cuando ya llegan los tiempos”, precisó.