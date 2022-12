"Tomé malas decisiones, lo hice por mis hijos": mujer que contrató el ‘narcobús’

Claudia Jimena Orozco, la mujer responsable de haber contratado el bus que se accidentó con más de media tonelada de marihuana a inmediaciones de Quito, Ecuador y que dejó 24 personas muertas se entregó a la justicia en Cali y aceptó su responsabilidad.

Esto lo hizo en la oficina del abogado y exfiscal de Cali, Elmer Montaña, donde dio una rueda de prensa a los medios de comunicación.

“La primera vez que viajé fue como invitada a un paseo. Esta invitación me la hizo una mujer que conocí vendiéndole los productos que yo vendo. Cuando llegué me preguntó que ‘si me había gustado’ y que si quería trabajar como guía turística”, dijo Orozco.

La mujer indicó que antes del fatal accidente, ocurrido el pasado 14 de agosto, ya había hecho cuatro viajes al sur del continente pero que desconocía que en los buses contratados para estas excursiones se transportara droga.

“A mí me dijeron que estaban lavando plata de un político. Me pagaban dos millones de pesos por hacerlo pues yo ya conocía los sitios turísticos y los hoteles”, contó la mujer.

Sin embargo, la mujer asegura que en el último viaje sí se dio cuenta que llevaban droga pero que desconocía la cantidad y el destino.

“La persona que me contrató viajó con nosotros, pero ella murió en el accidente. Desconozco el resto de la organización dedicada a esto”, expresó Claudia Jimena.

Y es que la mujer de la que habla se trata de alias ‘La cucha’, como fue identificada en unas interceptaciones telefónicas que realizaron las autoridades colombianas. Claudia Jimena era identificada como ‘la india’.

“Yo lo hice porque necesitaba la plata, solo podía sobrevivir con lo poco que hacía. Yo no tengo lujos, no tengo nada, pero lo que hice fue por el bienestar de mis hijos, por eso tomé malas decisiones”, dijo entre lágrimas la mujer.

También aseguró que las demás personas, que viajaron con ella en el bus en su mayoría del barrio El Guabal, del sur de Cali, desconocían lo que transportaban, por lo que le pidió perdón a sus familias.

“Nunca fue mi intención que ellos murieran”, dijo Claudia Jimena.

En relación a los anteriores viajes al sur del continente la mujer afirmó que se realizaron a Ecuador y Bolivia, además que siempre salían por el puente de Rumichaca, en la frontera con Ipiales, Nariño.

La mujer será investigada en las próximas horas y su testimonio será clave para continuar con la investigación de este hecho que dejó 24 familias en luto.