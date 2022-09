Trabajadores de Emcali intentaron ingresar por la fuerza a la Alcaldía distrital durante protesta

Centenares de trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, se dieron cita en la Alcaldía distrital para protestar y exigir al alcalde Jorge Iván Ospina y a las directivas de Emcali , aclarar el millonario y cuestionado contrato con la Unión Temporal AMI por más de $215.000 millones, en el que hay facturados televisores por casi $43 millones, cuando su precio en el mercado es de seis millones, y sillas ergonómicas por $18 millones, cuyo valor real es de máximo cinco millones.

A esta hora trabajadores de @EMCALIoficial protestan frente a la Alcaldía distrital. Estas personas exigen al alcalde, @JorgeIvanOspina y a las directivas de las Empresas Municipales, que aclaren el millonario y cuestionado contrato con la Unión Temporal AMI. #MañanasBLU pic.twitter.com/tu6RVllKsY — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 23, 2022

"No vamos a permitir más que dañen la reputación de las Empresas Municipales de Cali. El llamado que le hacemos a la ciudadanía es que nos acompañe porque nosotros estamos defendiendo para que vía tarifa, no se pague la corrupción", dijo Jhoni Trejos, vicepresidente de Sintraemcali.

Este escándalo provocó la renuncia de quien era el gerente general, Juan Diego Flórez, y ante tantos señalamientos, el alcalde Ospina, manifestó que no se hizo nada antes porque no pensó que algo tan corrupto fuera verdad. Igualmente, indicó que no hubo pérdidas, pues el dinero nunca se pagó e inclusive fue cancelado por orden suya.

Durante una junta directiva extraordinaria, el mandatario encargó como gerente a Fulvio Leonardo Soto, quien se desempeñaba como gerente de Hacienda.

"Eso es lo que más extraño nos parece, que hay tres comités previos al cierre del proceso contractual. Hay uno estructurador, evaluador y una comisión que adelanta los procesos finales para que el señor gerente adquiera y es irracional completamente que ingenieros altamente calificados vayan a hacer la adquisición de un televisor a $45 millones", manifestó el mandatario.

La Unión Temporal AMI justificó, a través de un comunicado, los costos de los televisores de 55 pulgadas, indicando que costaban casi $43 millones porque incluían un amplificador de sonido y un sistema de videoconferencia. En cuanto a las sillas de oficina, dice el contratista que tienen soporte lumbar, soporte para discos de la columna vertebral y la pelvis que evitan el dolor en el cuello y la espalda.

El senador Alexander López, también exigió la renuncia del alcalde Ospina: "El único y mayor responsable de esta crisis y caos en Empresas Municipales, es el alcalde Jorge Iván Ospina. Él es el presidente de la junta directiva donde se deciden estas grandes políticas para el manejo y la gestión de la empresa", dijo.

Ante esto, el mandatario respondió que eso no va a suceder, pues según él, lo que se está haciendo con este escándalo es política.

"La política se hace con servicio, obras y bienestar a la comunidad, no a partir de la acción mediática política y politiquera, de querer dañar a un alcalde que, por supuesto, rápidamente toma decisiones frente a Emcali y no tiene absolutamente nada que ver porque no es mi responsabilidad hacerlo, del proceso contractual de la misma", agregó el alcalde.

Por otra, parte, el abogado de Juan Diego Flórez, exgerente de las empresas municipales, informó que continúa en la ciudad de Cali y que está presto a colaborar en las investigaciones que se están adelantando para esclarecer lo sucedido.

"Me ha otorgado poder y ya radicamos memorial ante la Fiscalía 49, colocándonos a su disposición y diciendo que él está dispuesto a presentar el interrogatorio de indiciado para las claridades del caso", dijo Hernando Morales.

Mientras tanto, Edwin Maldonado, presidente del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, dijo que estas acciones lo que están haciendo es afectar la confianza de la ciudadanía.

"Confiamos en toda nuestra estructura institucional para que se pueda adelantar una investigación oportuna, transparente e independiente que permita determinar cómo ha sido realmente el uso de los recursos públicos", manifestó.

Finalmente, el alcalde Ospina, ante algunos señalamientos, indicó que él no le entregó el poder de Emcali a su hermano Mauricio Ospina y al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía.

"Es un tema que se desestima completamente. Muéstrenme una evidencia, un documento, una certificación, un criterio donde mi hermano o el propio Abadía inciden en las decisiones políticas de esta organización. El propio sindicato que es un hábil veedor de la empresa, hace rato que lo hubiese significado y señalado", puntualizó el mandatario.

En Cali hay un grupo especial de la Fiscalía recolectando el material probatorio para la investigación, acciones que también se están adelantando por parte de la Procuraduría y Contraloría, que, inclusive, ordenó la intervención de Emcali y la realización de una audiencia pública para recibir denuncias.

