Trabajadores de Hospital geriátrico San Miguel de Cali exigen pago por parte de la alcaldía

Son alrededor de $1.170 millones que aseguran los trabajadores del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel les adeuda el municipio a esta institución desde el 2021.

De todas las formas han buscado que el dinero se pague, teniendo en cuenta que no han podido poner al día los sueldos de más de 150 personas, quienes no han recibido ni una quincena en lo corrido del 2022.

"El argumento es que en ese momento no había contratación, los contratos se hicieron a partir del mes de marzo y entonces ellos no pueden pagar un servicio que no tenían contratado pero nosotros trabajamos, prestamos el servicio, atendimos a los adultos mayores y nunca les faltó su alimento, techo o ropa", dijo a BLU Radio Liliana Loboa, trabajadora social y representante de los empleados.

Esto ha provocado que por lo menos unos 15 trabajadores hayan renunciado. Los principales afectados, son los 300 abuelos que se encuentran albergados en la institución.

"Nos hemos ido quedando sin personal porque muchos prestadores de servicios al ver que no hay pago, se han retirado. En los trasnochos, nos quedamos con una sola persona para hacerle frente a toda la institución atender los imprevistos que se presenten eso obviamente va en detrimento de la prestación y la calidad del servicio", agregó Loboa.

Asegura el personal de la salud que por su vocación se han mantenido, brindando el mejor servicio y entregando todo lo que pueden para no desamparar a los abuelos. Sin embargo, ya no encuentran otra alternativa más que buscar un nuevo empleo, pues se encuentran endeudados por esta situación.