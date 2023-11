Turismo en Cali: planes y detalles de lo que ofrece la ‘Sucursal del Cielo’

Cali quiere ratificarse como un destino turístico de calidad por esta época y en la ciudad diversos sectores apuestan a diferentes actividades para lograrlo. Conocida como la capital de las aves, cuenta con más de 560 especies y el avistamiento tanto en la zona urbana como rural se ha convertido en gran atractivo.

Para hablar sobre este impactante proyecto, Clara Cabarcas, de San Felipe Birding, quien a diario recibe visitantes de todo el mundo, se conectó a Mañanas Blu y se refirió a este plan imperdible en la capital del Valle del Cauca.

“Colombia es el país de las aves y dentro de Colombia, Cali es muy destacado con el tema de las aves y el aviturismo. Tenemos dentro del distrito a Buga, a Pance, tenemos varios sitios, pero el sitio más importante donde se reúnen todos es en el kilómetro 18, un sitio privilegiado para el avistamiento de aves”, señaló.

Cabarcas destacó que llegan a Cali turistas de todo el mundo que generan mucho trabajo y aumentan la economía de la ciudad.

Por otro lado, la comuna 20 de Cali se ha transformado con las iniciativas turísticas de los colectivos sociales que habitan en esta zona, aprovechando las virtudes del territorio.

La iniciativa, ‘Turismo al Barrio’ logró identificar la oferta cultural al interior de las comunas con el fin de apoyar y fortalecer la cadena de valor del turismo mejorando la calidad de vida y que generan sentido de pertenencia en los habitantes hacia su entorno.

Aquí, los senderos llenos de historias, sus murales y grandes esculturas y arte popular, miradores llenos de verde y concreto con sus callecitas empinadas, son los protagonistas que encantan a nacionales y extranjeros

"La ruta Isabel Pérez está entre el barrio Siloé y Belén y es una apuesta en el turismo con propósito, donde tenemos esculturas, tenemos instagrameables, tenemos cuatro temáticas, y digamos que allí, en esas temáticas, nos vamos guiando y vamos demostrando quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser dentro del turismo. Nosotros sólo recibimos turistas de lunes a sábado, de 9:00 de la mañana a 5: 00 de la tarde , porque no queremos que el barrio pierda la identidad. Queremos que el domingo la gente descanse, que la gente esté totalmente libre, que juegue un futbolista que saquen su parlante son con reservas en la ruta de Isabel Pérez es con reserva, porque Turismo sí, pero no así. No queremos desplazamiento”: indicó, Ximena Cangrejo, de la ruta Isabel Pérez.

Además, Carlos Molina, del Museo de la Salsa, se refirió a lo que representa el género en la ciudad y la connotación que tiene para los turistas. Además, resaltó la referencia que hay en la ciudad de los grandes de la salsa cono Celia Cruz, Tito Puente, Johnny Pacheco, Richie Rey y Bobby Cruz.

“Primero que todo en el único lugar en toda Colombia que hay un vestido de Celia Cruz y pues para nosotros es un privilegio... En barrio obrero es la base donde llega la salsa a todos estos territorios y una ruta de la salsa, incluso avalada por la Secretaría de Turismo de Cali distrital. Es muy, muy importante de esa parte esta yo creo que es la única secretaria que le ha apostado por estos territorios·, enfatizó.

La Feria de Cali uno de los eventos más importantes y esperados no solo por la caleñidad y donde la salsa es protagonista, también lo es para muchos países hispanohablantes que han destacado la esta fiesta como una vitrina internacional por la que pasan cantantes y artistas de talla mundial. El año pasado la ciudad durante estas festividades recibió 81.000 turistas y este año por supuesto la ciudad espera superar esta cifra.

Por último, Stefania Doglioni, secretaria de Turismo de Cali, dialogó del turismo navideño que se desarrolla en esta ciudad.