Una joven fue asesinada por un sicario dentro de un bus del MIO en Cali

El hecho ocurrió en el barrio La Independencia, en el suroriente de Cali, cuando una mujer después de salir de su casa abordó el alimentador y fue asesinada con tiros de arma de fuego.



Según las primeras investigaciones, un sicario que siguió a la mujer, identificada como Luz Helena Álvarez, se subió al bus y le disparó en dos ocasiones.



Las autoridades de la capital del Valle del Cauca confirmaron que se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue información que permita la captura de los presuntos implicados.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un juez de Cundinamarca profirió una nueva condena a 36 años de cárcel contra alias Romaña, actual integrante del equipo negociador de las Farc, por el asesinato de tres civiles y un policía en el municipio de Venecia en 1997.



-También fue condenado a 36 años de cárcel el vendedor ambulante que hace un año asesinó a un policía bachiller que intentó evitar una riña en una estación de TransMilenio.



-Continúa cerrado el Aeropuerto La NUBIA de Manizales, afectado durante las últimas horas, por ceniza volcánica; desde las 6 horas de esta mañana se realizan las labores de limpieza de la pista principal. Información desde el departamento de Caldas con José Fernando Berrio.



-El Gobierno anunció que llegó a un acuerdo para congelar los precios de 100 productos de la canasta básica familiar hasta el próximo 20 de enero, con el propósito de evitar un alza exagerada en la inflación y además garantizar que los colombianos tendrán acceso a esos productos básicos. El Ministro de Agricultura hizo énfasis en que se trata de un acuerdo voluntario que se aplicará en Bogotá, Bucaramanga y Cali.



-Juan Esteban Martínez, actual subdirector de Movilidad del Área Metropolitana de Medellín, Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Eafit y especialista en vías y transporte, será el nuevo Secretario de Movilidad de la capital antioqueña, durante la administración del electo alcalde, Federico Gutiérrez.



-En las instalaciones de Medicina Legal del Municipio de Baranoa, Atlántico, avanza la identificación de los cuerpos de cuatro miembros de una familia que murieron en el grave accidente de tránsito que se presentó en la vía entre Barranquilla y Cartagena.



-El sendero peatonal de Monserrate, en Bogotá, permanecerá cerrado indefinidamente por fallas geológicas que ponen en riesgo a los visitantes del santuario... Las autoridades adelantarán los estudios necesarios para establecer cuánto se demorarían las obras que permitan estabilizar el terreno.



-Las autoridades de tránsito en Bucaramanga intensificaron los controles a las denominadas 'chivas rumberas', tras detectar varios casos en los que esos vehículos no cumplían con las normas de seguridad para los usuarios.



-376 familias vulnerables de Villavicencio recibieron casas del programa de vivienda de interés social, cofinanciadas por la gobernación del Meta y alcaldía de la ciudad. Antes de terminar el año se espera que otras mil familias reciban sus viviendas.



-Un cargamento de casi dos toneladas de cocaína oculta entre plátanos fue descubierto en un mercado de Polonia. Según las autoridades la droga era procedente de Colombia.



-El Parlamento griego aprobó hoy por unanimidad una resolución en la que pide al Gobierno reconocer oficialmente el Estado de Palestina. La votación tuvo lugar en presencia del presidente palestino, Mahmud Abás, quien realiza una visita oficial a Grecia.



-Las autoridades en Estados Unidos confirmaron la muerte de una ballena Orca en el parque Sea World de San Antonio, que sufría desde hace varios meses de una cepa resistente de un hongo llamado cándida. No obstante se adelantará una necropsia para establecer la causa exacta de su muerte.



-El presidente del River Plate, Rodolfo D’Onofrio, advirtió que expulsará del club al seguidor del River Plate que le escupió a Lionel Messi, en el marco de la final del mundial de Clubes, si encuentra que el hombre es socio del equipo argentino.



-Una vida útil de 20 años tiene el relleno sanitario regional de Neiva afirmó el gerente de Ciudad Limpia, Luis Hugget, contrario a lo expresado por el Director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, quien indicó que este podría colapsar en cinco años.



-No cayó nada bien dentro de las orquestas y artistas musicales, la elección de la canción de la feria de Cali.