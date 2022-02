Unas 400 familias permanecen incomunicadas en Ginebra, Valle, por derrumbes y colapso de vías

Las fuertes lluvias registradas en el Valle del Cauca provocaron graves emergencias nuevamente en el municipio de Ginebra.

Son por lo menos 400 familias campesinas de la zona montañosa se encuentran incomunicadas producto de derrumbes y colapso de las únicas vías que pueden tomar para llegar al casco urbano.

"La situación a raíz de cada aguacero se recrudece. Nuevamente sufrimos la pérdida de la bancada de la vía entre Valledupar-Flautas y en la que conduce de Juntas hacia Portugal. Estamos trabajando con maquinaria amarilla pero a esto se suma una fuerte granizada en la vereda La Floresta y allí se reporta pérdida de banano y plátano", dijo a BLU Radio Jorge García, coordinador de Gestión del Riesgo municipal.

Las familias manifestaron que no solo les preocupa el riesgo que están corriendo en estos sectores producto de los desastres naturales que puedan registrarse, también porque se están viendo afectados económicamente al no poder trasladar sus productos para comercializarlos.

Por lo menos 400 familias campesinas de la zona montañosa de Ginebra, Valle, se encuentran incomunicadas nuevamente. Las lluvias registradas en las últimas horas generaron derrumbes y colapso de las únicas vías que pueden tomar para llegar al casco urbano. #VocesYSonidos pic.twitter.com/KqDypebP4p — BLU Pacífico (@BLUPacifico) February 24, 2022

"Esto es una situación que vivimos hace más de once años y cada que llega el invierno nos vemos afectados. Somos campesinos productores de agricultura y pesca, tenemos cultivos de trucha que se han visto también afectados y desde hace un año acá la ola invernal no nos da tregua. Necesitamos sacar la leche y otros productos y no hemos podido", agregó Adriana Vietma, de la JAC de la vereda Portugal.

Hace algunas semanas, se registró una situación similar y por lo menos 800 familias también quedaron incomunicadas. Las autoridades en este municipio hicieron un llamado al Gobierno Departamental y Nacional para dar una mirada a la región y brindar el apoyo y atención que requieren, con el fin de evitar una tragedia.

