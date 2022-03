Valle del Cauca no reportó muertes por COVID-19 el pasado 16 de marzo

Después de meses tan difíciles que atravesó el Valle del Cauca en materia de contagios y muertes por COVID-19 , las cifras demuestran una considerable reducción.

El pasado miércoles, 16 de marzo, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Salud, se reportaron 35 contagios y cero muertes a causa de este virus.

Publicidad

Cali ha sido el municipio más afectado, pero actualmente los índices de mortalidad han disminuido significativamente. Al igual que el pasado miércoles, hay varios días no se han registrado estos casos

“Esto no significa que haya fin de la pandemia, significa que el cuarto pico termino que tenemos pocos casos de contagios, pero permanentes, esperamos que con la vacunación logremos tener control de este virus”, expresó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

La positividad de ocupación de camas UCI también ha disminuido, no obstante, los médicos afirman que no se puede bajar la guardia, el comportamiento de la pandemia no es igual en todos los municipios.

“No podemos flexibilizar las medidas de bioseguridad, es momento de reforzar la aplicación de segundas dosis, refuerzos adultos y principalmente a la población de niños“, dijo César Gómez, medico epidemiólogo.

Publicidad

Argelia, Pradera, Zarzal y Florida son algunos de los municipios del Valle que ya completan más de 10 o incluso 20 días sin presentar casos de pacientes con COVID-19.

Actualmente el 89% de la población en Cali se ha aplicado la primera dosis y solo el 75% ha completado su esquema de vacunación.

Publicidad

Escuche el podcast 'Sin Tabú':