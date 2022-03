Vecinos de Cristo Rey en Cali marcharán para exigir controles sobre problemática de movilidad

Cada vez el tema de la movilidad en la vía al cerro de Cristo Rey , en zona rural de Cali, se vuelve y más incontrolable. Los habitantes de este sector denunciaron que recientemente fue inaugurado un establecimiento comercial en el que hay venta de comidas, juegos extremos y presentaciones artísticas.

Este hecho generó un caos vehicular, pues carros y motos que llegaron allí se parquearon a lado y lado de la vía dejando escasamente un carril para transitar en ambos sentidos.

Ciudadanos denuncian que esto provocó que el trayecto entre del antiguo Seguro Social a la zona de unidades residenciales, que antes tomaba solo cinco minutos, esta vez durara hora y media.

"Las carreteras son muy angostas, el sitio no está adecuado con buenos parqueaderos y la gente, por venir a conocer, parquea a lado y lado. Los residentes del sector somos los que nos vemos perjudicados", dijo a BLU Radio Yiryis Seba.

Aseguran que, aunque hubo presencia de personal de tránsito y Esmad, no pudieron hacer nada por controlar el tráfico. La gran preocupación radica que en caso de registrarse una emergencia, no podría atenderse de forma oportuna.

"El trancón iba desde la avenida Circunvalar y las autoridades se han hecho presentes en el lugar, pero no hacen nada. Se quedan parados en el lugar mirando el trancón que hay. Esto ha sido completamente catastrófico dado que la zona tiene pocas vías de acceso y adicionalmente por seguridad las alternas no son viables. Nos preocupa que en caso se una emergencia no haya por dónde transitar", manifestó Angélica Amaya.

La problemática no solo afecta a los habitantes de este sector, también a los vecinos del barrio Bellavista quienes diariamente se enfrentan a los piques ilegales.

"Para entrar al barrio nos toca hacer un retorno en el sector donde venden los choclos y para salir hay que hacer un retorno también hacia el acueducto. Esto nos ha afectado en los últimos años porque las ambulancias ni nadie puede salir a la carrera y ahora con la creación de este negocio, nos afectó más fuera del problema de los piques", contó una habitante de esa zona.

Por esto, anuncian que el sábado 26 de marzo adelantarán una protesta y de ser necesario, cerrarán la vía hasta que sean atendidos por las autoridades y brinden una verdadera solución a esta problemática que genera un caos de movilidad.

