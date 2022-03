Vicky Monroy, la vallecaucana que busca apoyo para representar a Colombia en Miss Wheelchair World

Muchos dicen que la sonrisa de Vicky Monroy es igual de bonita y fuerte a las ganas que le pone a salir adelante todos los días, y no mienten.

La joven, de 25 años de edad, se convirtió en ser la primera mujer en este país en ser elegida como Miss Wheelchair Colombia, un título que la llena de orgullo y ganas para seguir sus sueños.

Cuando tenía apenas 2 años, Vicky se dio cuenta de que iba a ser una guerrera, pues fue diagnosticada con el síndrome de Charcot Marie Tooth, una enfermedad que daña los nervios de los brazos y piernas.

Ha sido ingresada varias veces a los quirófanos, pues ha tenido que ser sometida a 36 cirugías para poder mejorar su condición de vida.

Actualmente es una estudiante destacada de la Universidad Santiago de Cali donde ha ocupado los primeros puestos en la carrera de Publicidad.

“Mi infancia fue dura, pues estaba todo el tiempo en el quirófano, no podía estar corriendo como los otros niños. Mis papás nunca me cohibieron, me motivaron a poder hacer cosas y me dijeron que no importaba mi discapacidad. Tengo una limitación que no me limita”, narró.

Fue precisamente la motivación de sus padres y esa entereza que la caracteriza lo que llevó a Vicky Monroy a incursionar en el mundo de la belleza.

“A mi toda la vida me gustó tomar fotos, pero nunca llegué a pensar que podía ser una modelo, pues nunca tuve un referente de inclusión en el tema de moda”, insistió.

“Siempre me pareció lindo ver modelos, concursos, pasarelas, pero yo me estaba frustrando mucho porque pensé que no podía ser así. Un día me atreví a buscar agencias de modelos con discapacidad y encontré a un diseñador vallecaucano que trabaja un calendario de personas con discapacidad”, contó Vicky.

El deseo de seguir sus sueños la llevó a encontrar un certamen de belleza para mujeres en silla de ruedas. No lo dudó y se inscribió, pues es un evento que mezcla dos de los elementos que más la apasionan: la belleza y la inclusión.

En esa búsqueda encontré Miss Wheelchair World, un certamen en el que mujeres en silla de ruedas, más que competir por ver quién es más linda, resaltan sus habilidades, liderazgo y capacidades. El año pasado abrieron convocatoria para quien quiera participar, yo me inscribí, llené los filtros, mandé videos, fotos, respondí preguntas y en diciembre me dijeron que estaba elegida para representar a Colombia puntualizó la joven.

Sin embargo, no todo podía ser color de rosa para Vicky, pues ella debe costearse todo si quiere ir a representar a Colombia en el Miss Wheelchair World que para este 2022 se realizará en México.

“Todo lo tengo que conseguir yo, tiquetes, traje de gala, traje típico, vestuario para los ensayos, accesorios de maquillaje. Estoy en búsqueda de apoyo. Creé un Vaki, pero ha sido muy complicado. El viaje es en octubre, pero queremos tener todo listo con anterioridad”, manifestó.

Mientras va a sus clases, crea contenido en redes sociales y trata de conseguir fondos para ir al concurso, Vicky no pierde el optimismo. Lejos de eso, sigue creyendo que su vida está llena de oportunidades y metas por cumplir.

Vive en Palmira y estuvo 10 años en el equipo paralímpico de natación en Colombia. Afirma que sus sueños no los derrumba nadie.

“La discapacidad debe ser una oportunidad de transformación, todo lo bonito y positivo que ha pasado en mi vida es gracias a que tengo una discapacidad”, dijo.

“Quiero que la gente sepa que el certamen habla de inclusión, un tema importante en Colombia, quiero abrirle la puerta a las chicas que vienen detrás de mí. Quiero tener el apoyo del país, allí no seré Vicky Monroy, seré Colombia”, concluyó.

