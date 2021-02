Victimas de acoso sexual por parte de presidente de la Liga de Boxeo del Valle reclaman justicia

Livia Samir Angulo Caicedo es una joven de 19 años de edad, oriunda de Tumaco , soñaba con convertirse en una gran boxeadora colombiana, pero en su proceso de formación en Cali se frenaron sus aspiraciones.

En la capital del Valle, ciudad donde reside hace 7 años, se cruzó con Jaime Cuellar Vargas, presidente de la Liga de Boxeo del Valle y el sueño se convirtió en una pesadilla.

De acuerdo con la víctima, el dirigente deportivo la invitaba a tener relaciones sexuales en su oficina, prometiendo a cambio que llegaría lejos, de forma rápida, en su carrera como boxeadora.

Siempre que me miraba en las peleas, me decía que fuéramos a su oficina. Que podíamos pasarla muy rico. Que me podía pagar el estudio y darme algún peso para llevar dinero a casa reveló.

Angulo Caicedo, dijo que esos comportamientos se presentaron en 2016 y que luego de un tiempo se llenó de valentía y decidió denunciar a Cuellar Vargas en la Fiscalía por acoso sexual en el año 2015.

"Yo me atreví a demandar. Me daba miedo porque él me decía que tenía el poder para sacarme adelante. Que podía llegar a la Selección Colombia de forma rápida. Que yo era muy buena y solo necesitaba apoyo", agregó.

El directivo que tiene más de 60 años, renunció en las últimas horas al cargo y Livia Samir celebró la decisión.

"Me siento muy aliviada de que él no va a seguir abusando de otras niñas"; dijo la joven.

Vía twitter, la Gobernadora del Valle, Clara Roldán, condenó esa actitud y rechazó públicamente el comportamiento de este dirigente deportivo.

Ya a nosotras nos cuesta el doble de esfuerzo ser deportistas, no solo por ser mujeres, mamás y hasta madres cabeza de hogar, por ello como mujer del deporte y Gobernadora del Valle, expreso mi TOTAL INDIGNACIÓN y repudio por el caso de abuso sexual en la Liga de Boxeo. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) February 24, 2021

