Video capta cruel pesca en Bahía Solano: MinAmbiente advierte sanciones

Carlos Cardona, personero de Bahía Solano, denunció que un barco atunero habría violado las normas de pesca artesanal al atrapar delfines y otras especies en “zona prohibida”, por lo que ahora se abrió un proceso de “investigación sancionatorio”, según añadió la ministra de Ambiente, Susana Muhamad , quien advirtió sanciones de comprobarse alguna infracción.

Cardona contó en Mañanas Blu que había “una gran cantidad” de delfines atrapados en mallas pesqueras, lo que quedó evidenciado en videos difundidos en redes sociales. Dijo, incluso, que algunos estaban “botando sangre” y, posiblemente, hayan muerto por el maltrato.

“Es difícil decir que se salvaron o murieron. Por lo general en estos procesos de pesca con malla, así se liberen posteriormente, por el maltrato y estrés, es probable que mueran (…) No tenemos reportes de delfines muertos en el mar, pero es probable”.

El buque, según señaló, tenía una bandera de Venezuela, pero luego de investigar encontraron que está inscrito a una compañía estadounidense que opera en el océano Pacifico.

“Estaba a 21.9 millas, dentro de la zona prohibida. Son barcos de industrias pesqueras, atuneros, Tauro 1 (como se llama) tenía bandera venezolana, pero aparece inscrito a una empresa de pesca por domicilio de EEUU; no sabemos el nombre de la empresa, su área de operación es el océano Pacifico”.

Por su parte, la ministra Muhamad comentó en Blu Radio que se está estableciendo si el buque violó o no los permisos, pues lo que está en discusión en si se pasó de la zona delimitada, de ser así, sí habría cometido una infracción a las leyes que rigen la pesca de atún.

“Vamos a anunciar lo que hemos encontrado en el proceso inicial. El barco solo tenía autorizaron de pescar a partir de las 30 millas náuticas, por lo tanto, incumplió el permisos del puerto”, aseveró.

El “proceso sancionatorio”, agregó, se empezó por violar las normas de las millas, sin embargo, hasta no tener toda la información recopilada, no pueden determinarlo. Por eso pidieron a las autoridades marítimas datos precisos para “triangular” y “establecer la situación del barco pesquero”, si estaba o no en zona prohibida.

La ministra recalcó que “es un tema controversial”, porque muchas especies conviven en la misma zona y cuando se va por atún, algunas quedan involucradas.

