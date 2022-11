Video: polémica por operativo contra mal parqueo de motos frente al CAM

Durante lo corrido de este año, la secretaria de movilidad de Cali recibió 718 quejas por problemas de estacionamiento indebido en andenes, sobre vía publica y zonas verdes, principalmente en las comunas 2 y 17 de Cali y en los barrios Versalles, Granada, Centenario, Tequendama y El Limonar.

“Muchos ciudadanos están acostumbrados a dejar el vehículo en cualquier lugar, entonces con estos operativos se quiere hacer el ejercicio de valorar donde está la gente mal parqueada y concientizar a la ciudadanía de respetar la norma para que no estacione en lugares no permitidos, como zonas verdes”, señaló José Luis Garzón, subsecretario de Movilidad de Cali.

El más reciente operativo contra el mal parqueo de motos se cumplió frente a la alcaldía de Cali, en el que las autoridades inmovilizaron más de 10 motocicletas que estaban parqueadas de forma irregular sobre una zona verde que sirve como sendero peatonal.

Este operativo generó polémica por la forma en que se realizó, y la ciudadanía lo registró en video.