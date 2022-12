Vigilante atacó a persona en condición de discapacidad cuando hablaba por celular

En un hecho que será investigado por las autoridades, un vigilante del Banco de la República en Cali, atacó con su bolillo a un joven afro en situación de movilidad reducida identificado como Jhon Murillo.

Publicidad

Según cuenta este líder, él pasaba por esa zona del centro y contestó una llamada de celular justo al frente de la entidad bancaria, el guardo lo increpó utilizando palabras racistas y posteriormente lo agredió.

“Recibí una llamada al frente del Banco de la República y me ponga a revisar la llamada cuando escuché una voz que me dijo ‘córrete de ahí negro que vos no podés estar ahí’ y volteo y era un guarda de seguridad y le dije que yo si podía estar ahí porque era un espacio público, me respondió ‘te quitas o te quito’ y ya después me empezó a decir vulgaridades y me amenazó con el bolillo y yo saqué el descansa brazo y él se viene a pegarme con el bolillo”, contó el afectado.

Publicidad

El guarda de seguridad fue detenido por la Policía y quedó a disposición de la Fiscalía.

Publicidad

El líder afro fue valorado por Medicina Legal donde le dieron siete días de incapacidad por las lesiones causadas, de igual manera interpondrá acciones legales para que el guarda se excuse públicamente de lo sucedido.