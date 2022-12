A pesar del rechazo, alcalde Hernández insistirá en impuesto a telefonía celular

Ni la advertencia del ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, ni el fuerte rechazo que ha provocado en la ciudadanía y sectores políticos locales, hacen cambiar de opinión a al alcalde Rodolfo Hernández en su intención de cobrar un impuesto a la telefonía celular en Bucaramanga.

En una carta, el ministro Luna le advirtió que no es viable el cobro que pretender implementar por el servicio de telefonía celular, que el Gobierno Nacional lo rechaza y le pide que desista en su empeño de incluirlo en un artículo del proyecto de modificación del Estatuto Tributario de Bucaramanga, que será presentado al Concejo.

El mandatario anunció este lunes que su propuesta seguirá en pie y será presentada al cabildo municipal.

“No es un impuesto, es una contribución que hace el que utiliza la telefonía celular, para invertir esos dineros en proyectos culturales y deportivos”, anotó Hernández.

Sobre la oposición de todo los concejales a la iniciaiva, el alcalde de Bucaramanga respondió que serán ellos lo que respondan, e insistió en que los recursos serán destinados a proyectos que favorecerán a los más necesitados.

“Que no lo aprueben si no quieren, yo les voy a decir a las comunidades de allá del norte que los concejales no quisieron aprobar esos rubros que van dirigidos a la población que requieren proyectos de desarrollo”, sentenció el mandatario.

En las próximas semanas la Secretaría de Hacienda presentará el proyecto de reforma del Estatuto Tributario Municipal ante el Concejo para su respectivo estudio.

