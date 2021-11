Ad portas del cuarto pico de la pandemia, médicos de Santander advierten alta ocupación en UCI

En Santander desde hace dos semanas las cifras de nuevos contagios diarios de COVID-19 empezaron a subir, el comportamiento que refleja el inicio del cuarto pico de la pandemia mantiene preocupados a los médicos en esta región por la alta ocupación de camas UCI en su mayoría con pacientes no COVID.

“Tenemos todos los hospitales llenos hoy. La ocupación en la que estamos es del 100% en camas UCI con pacientes no COVID en su mayoría, así que si esto se incrementa de forma exagerada y llegan a los hospitales para el tratamiento de COVID-19 no van a encontrar camas disponibles para atenderlos”, aseguró Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

Aseguran los médicos de varias instituciones de salud que los pacientes que están llegando por COVID en su mayoría no están vacunados.

En el Hospital Universitario de Santander de los seis pacientes que están hospitalizados y en UCI, cinco no se han vacunado.

Los que no están vacunados y permanecen hospitalizados o en UCI son: un joven de 30 años, dos hombres de 72 y 73 años, una mujer de 81 años y otro hombre más quien se encuentra en UCI.

El único vacunado en un señor de 69 años que se encuentra en hospitalización.

“Si no logramos mantener las medidas de protección y aumentar la vacunación si llega a ver una gran cantidad de pacientes que se enfermen y se compliquen no vamos a tener disponibilidad de camas porque ya la ocupación es alta con pacientes de otras patologías, vamos a tener dificultades para poder garantizarles una atención oportuna porque por ejemplo en el HUS 80% de los pacientes COVID no están vacunados, los no vacunados son susceptibles de enfermarse con el virus rondando”, manifestó Julián Niño, gerente del Hospital Universitario de Santander.

Santander registró este 10 de noviembre 111 contagios nuevos de COVID-19 y la disponibilidad de camas UCI en centros médicos del departamento es del 34%.